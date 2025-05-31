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聯準會6月難降息 市場估台幣碎步升值

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

匯市六月天，美國聯準會恐將暫緩降息，市場預估新台幣匯率仍將維持「碎步升值」基調，目前先觀察，中央銀行能否守住廿九點五元價位。

端午連假前夕，出口商蜂擁拋匯，促使新台幣匯率在廿九日盤中最高升抵廿九點八九四元，但隨後美元買盤出籠，新台幣匯率翻貶一點九分後，以廿九點九二九元作收，總成交量擴大至廿二點六一五億美元。

回顧今年五月，新台幣匯率累計強升二點○八八元，升幅高達百分之六點九八，創逾卅六年以來單月最大升幅；今年以來，新台幣匯率狂漲二點八五二元，升幅百分之九點五三，居主要亞幣之冠。

匯銀主管指出，截至廿九日為止，今年以來新台幣匯率走勢一枝獨秀、累計已經強升百分之九點五三，超前台灣主要貿易對手國貨幣韓元的升幅百分之七點四七。

央行指出，今年初以來，受美國關稅不確定性影響，新台幣匯率先貶後升，五月上旬因外資匯入資金投資台股，加上新台幣升值預期心理導致美元供給增加，促使新台幣匯率大幅升值。

央行強調，未來將密切關注國際收支及匯市變化，並採取四項穩定匯率機制，動態因應外匯市場波動，包括：一，建立場內外監理機制，運用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；二，如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將適時進場調節，以維持新台幣匯率動態穩定；三，備妥充沛外幣流動性；四，提供國內金融市場外幣資金流動性。

降息 聯準會 央行 台幣匯率

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