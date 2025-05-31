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AI、半導體、外商擴張 支撐商辦市場

聯合報／ 記者林莉／台北報導
專家預估，台北核心商辦租金今年下半年仍有百分之一至百分之二的小幅增長空間。本報資料照片
專家預估，台北核心商辦租金今年下半年仍有百分之一至百分之二的小幅增長空間。本報資料照片

面臨對等關稅升溫之際，企業投資轉為保守，針對商辦、廠辦市場量能，仲量聯行副總經理游淑芬表示，第二季部分指標顯示企業力道略有轉弱，包括交易量略為放緩、科技與製造業對擴張趨於保守、融資雖趨緩但決策謹慎，以及二線區域交易周期拉長等，惟目前尚未出現明顯衰退。

針對企業下修資本支出是否將衝擊商辦市場，游淑芬指出，部分科技業和製造業因全球經濟波動，對擴張計畫確實更趨謹慎，但這種影響並非立即發生。

她舉例，三至六個月內，企業可能延緩擴張計畫、拉長租賃決策周期，傾向採用短期或彈性租約。

游淑芬說，若企業中期資本支出下修趨勢持續，恐壓抑整體商辦需求，不僅租金成長動能轉弱，非核心區更恐面臨預租壓力。不過，台北核心區長期供給有限，加上ＡＩ、半導體等產業具結構性成長動能，整體市場不致劇烈波動。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，雖有企業因關稅戰與資本支出轉趨保守，延後購置計畫，但整體市場仍可觀察到穩健獲利企業持續布局，包括內需型、服務業及研發導向產業。部分企業是因應營運擴張需求，或企業二代提前規畫資產配置與傳承。

儘管市場趨於保守，ＡＩ、半導體與國際外商三大產業仍逆勢擴張。

ＡＩ業者聚焦信義區與南港科技園區，半導體產業則以新竹為核心，對特殊辦公空間，如實驗室型辦公需求旺盛。歐美外商受全球供應鏈重組影響，積極設立與擴大台灣研發中心，帶動優質辦公空間需求。

展望下半年，游淑芬預期，台北核心商辦租金仍有百分之一至百分之二小幅增長空間。

至於台北市商辦空置率，林建勛表示，將維持約百分之五左右，雖然南港區新辦公大樓陸續完工，可能短期內拉高當地的空置率、帶來租金競爭，但企業選址仍需考量員工通勤便利性、品牌形象與營運需求，不會因單一新案釋出即大量遷移。整體來看，南港的壓力具有區域性，不會對台北核心商圈的租金形成實質壓力。

林建勛指出，台北市商辦供給有限，且舊商辦多具土地重建價值，價格支撐力強，不易大幅修正。此外，外商及大型企業因應ＥＳＧ（環境、社會、公司治理）法規要求，偏好新穎且符合綠建築標準的辦公空間，也將維持租金支撐。

對等關稅 半導體 AI

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