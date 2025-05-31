AI、半導體、外商擴張 支撐商辦市場

面臨對等關稅升溫之際，企業投資轉為保守，針對商辦、廠辦市場量能，仲量聯行副總經理游淑芬表示，第二季部分指標顯示企業力道略有轉弱，包括交易量略為放緩、科技與製造業對擴張趨於保守、融資雖趨緩但決策謹慎，以及二線區域交易周期拉長等，惟目前尚未出現明顯衰退。

針對企業下修資本支出是否將衝擊商辦市場，游淑芬指出，部分科技業和製造業因全球經濟波動，對擴張計畫確實更趨謹慎，但這種影響並非立即發生。

她舉例，三至六個月內，企業可能延緩擴張計畫、拉長租賃決策周期，傾向採用短期或彈性租約。

游淑芬說，若企業中期資本支出下修趨勢持續，恐壓抑整體商辦需求，不僅租金成長動能轉弱，非核心區更恐面臨預租壓力。不過，台北核心區長期供給有限，加上ＡＩ、半導體等產業具結構性成長動能，整體市場不致劇烈波動。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，雖有企業因關稅戰與資本支出轉趨保守，延後購置計畫，但整體市場仍可觀察到穩健獲利企業持續布局，包括內需型、服務業及研發導向產業。部分企業是因應營運擴張需求，或企業二代提前規畫資產配置與傳承。

儘管市場趨於保守，ＡＩ、半導體與國際外商三大產業仍逆勢擴張。

ＡＩ業者聚焦信義區與南港科技園區，半導體產業則以新竹為核心，對特殊辦公空間，如實驗室型辦公需求旺盛。歐美外商受全球供應鏈重組影響，積極設立與擴大台灣研發中心，帶動優質辦公空間需求。

展望下半年，游淑芬預期，台北核心商辦租金仍有百分之一至百分之二小幅增長空間。

至於台北市商辦空置率，林建勛表示，將維持約百分之五左右，雖然南港區新辦公大樓陸續完工，可能短期內拉高當地的空置率、帶來租金競爭，但企業選址仍需考量員工通勤便利性、品牌形象與營運需求，不會因單一新案釋出即大量遷移。整體來看，南港的壓力具有區域性，不會對台北核心商圈的租金形成實質壓力。

林建勛指出，台北市商辦供給有限，且舊商辦多具土地重建價值，價格支撐力強，不易大幅修正。此外，外商及大型企業因應ＥＳＧ（環境、社會、公司治理）法規要求，偏好新穎且符合綠建築標準的辦公空間，也將維持租金支撐。