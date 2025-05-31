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攜手新創公司 Meta跨足國防
Meta和新創公司Anduril宣布合作，將為美國陸軍開發名為鷹眼的虛擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）頭戴裝置，可偵測數英里外無人機，找出隱藏目標，並讓美軍士兵與人工智慧（ＡＩ）驅動的武器互動。
二○一七年創立的美國國防新創公司Anduril近年已從美國國防部和各軍種獲得多項重要合約，包括美國海軍陸戰隊反無人機系統、美國空軍「雷霆穹頂」（Thunderdome）項目。
華爾街日報（ＷＳＪ）指出，這套系統底層技術為Meta的ＡＩ模型和Anduril的軟體平台。Meta去年十一月開放ＡＩ模型作為軍事應用。此項合作標誌Meta更進一步跨足國防領域。
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