6月股東會旺季 AI熱不減

美國對等關稅持續干擾市場，六月股東會旺季登場，企業資本支出動向成為關注焦點。台新投顧副總經理黃文清指出，人工智慧（ＡＩ）長線趨勢不變，企業資本支出目前尚未明顯下修；展望後市，台股六月初仍有望延續輝達財報釋出的正面動能，不過，台股四月深跌反彈至今，漲幅已達百分之廿六，後續仍需注意漲多的橫盤消化。

黃文清指出，關稅政策不確定性壓力自去年底持續升溫，目前多數關稅處於緩課九十日狀態，促使企業提前備貨、出口暫熱，導致「淡季不淡」，但同時也埋下下半年「旺季不旺」隱憂。尤其半導體關稅議題，短期內恐難解決，仍需時間觀察如何課徵，是否進一步影響市場氣氛與企業規劃。

回顧近期股市，台股自低點一萬七千三百點快速反彈至兩萬一千八百點，累計漲幅達百分之廿六。

黃文清表示，目前已到了短線反彈滿足點，短期高檔震盪壓力浮現，六月行情即將進入整理期。即便輝達（ＮＶＩＤＩＡ）財報優於預期，短線上可望提振科技股，但中長線來看，關稅議題未解。

統一投顧董事長黎方國指出，未來影響台股走勢的關鍵變數主要來自六大面向，包括美國關稅政策與中美談判走向、聯準會的貨幣政策與通膨壓力、企業資本支出趨勢、八月全球央行年會（Jackson Hole）釋出的政策訊號、亞幣走勢對上市櫃企業上半年財報的影響，以及第三季除權息期間的指數壓力。他指出，七月九日與八月十二日分別為美國針對各國及中國關稅豁免期的到期日，市場高度關注談判進展與關稅是否正式落地。

關稅效應尚未完全反映於美國物價，第三季通膨壓力恐升溫。黎方國表示，聯準會七月底ＦＯＭＣ會議是否轉變立場備受關注，若通膨遲未回到百分之二目標，將使政策空間受限，八月全球央行年會也可能釋出政策轉向訊號；另一方面，亞幣第二季以來匯率強升，若六月未見回貶，恐對上市櫃企業造成匯兌損失，預期八月中半年報揭露時，出口導向型企業將面臨匯損與毛利壓力。加上第三季為除權息高峰，大盤指數恐也將受到影響。

觀察下半年企業資本支出是否下修，黃文清表示，儘管關稅前景仍未明朗，企業整體支出策略尚未轉趨保守，特別是ＡＩ相關投資具備長線支撐動能。從台積電到雲端服務業者，近期普遍釋出持續擴張訊號，顯示ＡＩ產業仍較具信心。目前也尚未觀察到ＡＩ需求結構出現轉變，這將支撐企業投入意願。