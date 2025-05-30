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美債危機6月引爆？不排除禿鷹放利空 央行官員：市場自己嚇自己

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行。圖／聯合報系資料照片
央行。圖／聯合報系資料照片

市場憂心美國6.5兆美元公債將於6月到期，恐有倒帳風險；中央銀行指出，這是「市場自己嚇自己」，美國倒帳傳言源自海湖莊園協議，但美國不會讓美債違約，若一般投資人對美債存有疑慮，可以改買短期債券、降低持債風險。

央行官員表示，我國5,800多億美元的外匯存底裡，逾八成投資美元債券，一張股票都沒有，央行每月都會開會，檢討是否需要調整投資配置，到目前為止，美債仍是相當安全的標的，其信評即使不是最高等級的AAA，也是AA＋，高於全球大多數國家。

央行官員分析，6月美債危機甚囂塵上，不排除是「禿鷹」刻意放出利空、以進場撿便宜。以2024年各國政府債務占GDP比重而言，美國僅約121%、不是最高的國家，例如日本便超過200%。

由此可知，「市場會嚇市場」，並導致投資人一窩蜂地跟進，現在就連美國財政部長貝森特都不斷解釋，美國仍堅持強勢美元政策，畢竟美債殖利率只要彈升一點點，就會讓美國龐大國債的利息支出劇增。央行官員重申，美國不可能迫使外國債權人將手中美債轉換為「百年零息債」，因為這麼做形同違約，結果會是「自己害自己」。

至於央行外匯存底持有逾八成的美債，是否會進行調整，官員回應，「我們會有自己的判斷，不會人云亦云」，事實上央行每個月都會檢討外匯存底的配置，如果有債券到期，就會考量是否有需要分散投資，但不會因為市場喊著「美債很危險」，就立刻把資產拋售、把錢全都轉走，央行不會做這樣的操作。

央行外匯存底配置，目標是讓央行的資產負債表能夠獲得長期且穩定的收益，同時也會維持充足的流動性。

美國 美債 央行

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