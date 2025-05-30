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林佳龍設宴歡迎魏德曼主席訪台 盼強化台美經濟韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍30日表示，美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）率領跨黨派國會訪問團日前抵台，展現對台美關係的高度重視。林佳龍陪同總統賴清德接見訪團後，27 日在台北賓館設宴款待，雙方就深化台美科技、經濟與安全領域議題進行交流。

林佳龍指出，訪團成員包括聯邦眾議員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈格蔓（Harriet Hageman）、馬洛伊（Celeste Maloy）與貝格曲（Nick Begich）等人，皆為長期支持台灣的重要友人。魏德曼一行人抵達台北賓館時，在戶外陽台駐足欣賞結合日式與西式風格的建築與庭園，林佳龍也特別向訪團介紹台北賓館的歷史背景與文化意涵。

林佳龍提到，總統賴清德強調，面對國際情勢快速變化，台灣將持續增加對美採購以平衡貿易並強化能源自主。台美在高科技與製造領域具互補性，台灣期待進一步強化產業合作，共同打造「非紅供應鏈」，協助美國實現再工業化及成為全球 AI 中心的願景。

對於台美經濟合作，林佳龍指出，強化台美雙邊投資是共同願景，台灣中油已於 2025 年 3 月與美方簽署合作意向書，採購阿拉斯加天然氣，並考慮投資當地天然氣管線；5 月更親率台灣電子業代表赴美德州考察 AI 產業與人才培育，期待透過「台美聯合艦隊」進一步強化雙邊經濟韌性。

針對稅務議題，林佳龍特別感謝美國眾議員們對《美台快速減免雙重課稅法案》的關注與支持，該案已於今年 1 月通過眾議院審查，盼能儘速進入參議院審議程序並獲得通過，以促進雙邊貿易與投資加速成長。

在安全領域方面，林佳龍向魏德曼強調，台灣正面對中國在台海的灰色地帶侵略活動，政府將持續增加國防投資、推動軍事改革並提升全社會防衛韌性，期盼與美國深化安全領域交流，共同守護印太地區的和平穩定。

林佳龍最後表示，魏德曼主席在會中強調，堅守自由與民主是台美雙方緊密連結的核心價值，兩國應相互協助，並攜手推廣共享理念。美國擁有豐富天然氣、農業、礦業和稀土等天然資源，可成為深化台美經濟聯繫實基礎，強化彼此在動盪國際局勢中的應對能力、鞏固彼此共享的理念。

美國 林佳龍

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