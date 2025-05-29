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公平會：市場結構不同 審查判斷也不同

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

針對台灣大董事長蔡明忠表示公平會做法應該與時俱進，並以維持產業競爭力為最高指導原則。公平會發言人辛志中表示，任何結合審查案都是很個案性，且每個產業市場結構也不一樣，不會是相同審查原則，他相信蔡董事長對公平會有相當期待，希望與時俱進，若有任何建議，公平會都願意傾聽。

辛志中也說，公平會規定若事業因結合而使其市場占有率達三分之一，必須提出申請的門檻，不是核准與否的標準。

辛志中表示，任何結合審查都是個案性質，而且每個產業市場結構不一樣，有些產業可能家數很少，但每家都很大，有的產業特色是每家都是小規模，只有少數一、兩家很大，因此進行結合審查，也會有不同的判斷。

他指出，公平法規定如果單獨一家市占率很大企業要再併購，就要申請結合，主要是提出結合申請的門檻，例如單一事業在結合後，其市占率達三分之一；或是參與結合之一事業，其市場占有率達四分之一。但未規定如果市占率超過三分之一就不准，例如台哥大併台灣之星時，市占率也接近三分之一，但公平會仍同意結合。

辛志中表示，他不確定蔡董事長具體說法，但相信蔡董事長是對公平會有相當期待，也期待公平會可以與時俱進，身為政府機關，任何建議都願意傾聽。

蔡明忠 台灣大 公平會

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