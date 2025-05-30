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股東會開講 科技巨頭對AI寄予厚望

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

鴻海聯發科緯穎臻鼎等多家科技大廠昨舉行股東會，人工智慧（ＡＩ）成為各家企業主寄予厚望的成長引擎，鴻海董事長劉揚偉說，今年有關稅、匯率、地緣政治及全球貨幣政策等變數，但鴻海抱持審慎看法，認為在ＡＩ伺服器的強勁需求帶動下，「集團全年仍會有『顯著成長』的表現」。

劉揚偉指出，今年是ＡＩ元年，「ＡＩ伺服器會是讓我們最興奮的一個成長主軸。」他說，「顯著成長的意思，就是一定比六點八六兆元（去年營收）來的大，一定會超過七兆元。」

另一家同樣強調除消費性電子產品外，投入更多心力在ＡＩ的是聯發科，董事長蔡明介說，過去聯發科主力偏重消費性手機，但聯發科已具備邊緣到雲端的設計能力及矽智財（ＩＰ），公司也看到資料中心的機會，市調機構預估二○二八年雲端ＡＳＩＣ市場將達四百億美元以上，聯發科希望經過努力，明後年到大後年，讓雲端特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）變成重要成長引擎。

伺服器大廠緯穎董事長洪麗寗指出，因應國際情勢不確定性與貿易變化，公司新增美國德州廠應對，她看好資料中心市場長期需求，會持續深化ＡＩ、運算與散熱等相關技術與產品研發。

ＰＣＢ大廠臻鼎董事長沈慶芳也說，面對ＡＩ崛起與地緣政治引發的供應鏈重組挑戰，公司做為全球第一大ＰＣＢ廠，已啟動全面性結構調整與數位轉型，要為未來十年成長藍圖奠定基礎。沈慶芳表示，臻鼎在邊緣ＡＩ應用具領導地位，不僅今年智慧眼鏡應用將數倍增長，明年摺疊手機也可望迎來動能。

鴻海 臻鼎 聯發科 緯穎

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