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上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

川普關稅被擋 政院：密切關注未來發展

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國國際貿易法院裁定暫停川普關稅，行政院昨（29）日表示，對於美國關稅議題，政府持續密切觀察未來發展並應對，呼籲立法院支持政院所提特別條例，讓台灣社會獲得最健全的支持，也能夠有更充足時間來因應美國政策調整。

對於美國政策變化，是否影響台美談判立場？政院人士表示，政府仍將維持一貫談判節奏，目前仍有許多變數，會持續關注美方政策變化。

根據外媒報導，美國國際貿易法院28日裁定川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已提出上訴，為川普關稅政策再次投下不確定性。

針對美國關稅問題，行政院發言人李慧芝昨日在院會後記者會中表示，外界應該清楚，美國關稅是動態調整，因此政府也會密切觀察未來發展並持續應對。

李慧芝提到，行政院在4月24日提出了強化安全韌性特別條例，包括支持產業、照顧民生、穩定就業、強化韌性四大主軸，希望立法院能夠支持行政院版本，讓台灣社會獲得最健全支持，也能夠有更充足時間來因應美國政策調整。

據了解，台美在經過首次實體磋商後，台灣方面仍緊鑼密鼓準備下階段談判工作，希望在確保維護國家利益、維護成本競爭力下，不放棄任何一個產業，維護台灣經濟穩定發展，即使美國政策出現轉變，仍會在這樣的前提下進行談判，只是會依據政策變化而有不同因應對策。

關稅 美國 川普

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