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機師、精算師、醫師 薪情好

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（29）日公布「113年職類別薪資調查」，平均月薪前三名仍為機師（航空駕駛員）32.3萬元、精算師21.2萬元、醫師18萬元，前三名與前一年相同；而缺工嚴重的旅宿業房務，去年月薪突破3萬元，但仍低於經常性薪資中位數3.7萬元。

勞動部統計，觀察各職類月薪，以機師月薪32.3萬元最高，精算師21.2萬元次之，其餘依序為醫師18萬元、職業運動員14.3萬元、船舶監管人員（含引水人員）13.8萬元。

若觀察年薪，同樣以機師363.8萬元居冠，精算師362.5萬元居次，醫師為252.4萬元，船舶監管人員（含引水人員）173.2萬元、電信工程師170.9萬元、律師155.3萬元、職業運動員153.6萬元。

數據顯示，專業人員方面，以醫療保健及社會工作服務業月薪7.6萬元最高，金融及保險業月薪7.3萬元次之，運輸及倉儲業6.8萬元再次之；最低的則是教育業3.9萬元、住宿及餐飲業4.5萬元。

醫師 機師 月薪

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