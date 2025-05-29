環境部預告兩大修法 推動循環經濟 蘿蔔、棒子齊下

為推動循環經濟發展，環境部昨（29）日預告《資源循環推動法》、《廢棄物清理法》兩大修法，前者擴大鼓勵資源循環產業，後者強化管理並加重罰則，納管太陽光電板、風機葉片等。簡言之，修法將蘿蔔、棒子並重。

資源循環推動法是在現行的《資源回收再利用法》基礎上修正，為了與國際接軌，並兼顧永續發展需求，透過這次修法來建立資源循環推動環境並完善相關法制基礎。

此次修法也將從現行末端廢棄物回收處理，翻轉為擴及產品全生命周期資源循環，以達「最大化資源循環效益、最小化廢棄物最終處理」的政策目標。

這次修法包括擬訂國家整體資源循環計畫、設立資源循環推動會、綠色設計準則、產品及工程使用再生粒（材）料、源頭減量及禁限用、延長產品使用壽命、產品數位追蹤、公部門優先採購、獎勵補助措施、資源循環用地、循環融資與投資及資源循環實驗沙盒等。

其中特別的兩大亮點，就是增訂資源循環推動績效優良之機關、事業、學校、團體或個人的獎補助、減免稅捐（產創條例）、甚至是可以協調相關機關、金融機構或信保機構，針對投資資源循環的措施優先給予融資管道及信用保證；以及鼓勵設置「循環實驗沙盒」，在沙盒實驗期間得免取得資源循環推動法及廢棄物清理法等相關許可。

在「棒子」方面，明定應回收廢棄物公告範圍為一般廢棄物及事業廢棄物，納入太陽能光電板、風機葉片等新興廢棄物，也擴大生產者責任業者範圍。