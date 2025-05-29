氣候變遷委員會會議 中研院：台美三面向合作

根據氣候變遷委員會第四次會議紀錄，委員會副召集人、中研院長廖俊智在會中獻策，建議台美有三大合作面向，可兼顧淨零、對美貿易。

第一，美國正積極發展地熱，台灣可藉此機會與美國洽談貿易，並透過採購或以「工程、採購及施工」模式引進其先進地熱開採技術，加速台灣地熱開發。

第二，美國農業州盛產玉米，可大量生產酒精。目前台灣仍使用易致癌的甲基第三丁基醚作為汽油添加物，或可考慮向美國進口生質酒精取代。

第三，美國期盼台灣增加投資，或可考慮投資有助於台灣淨零轉型的產業，例如綠氨的研發。台灣能源匱乏，綠氫供應不足，相較之下綠氨未來更具進口可行性。台灣可提升去碳製氫技術或與美國共同開發，利用美國天然氣生產綠氫，再製成綠氨運回台灣，將有助於台灣淨零轉型。