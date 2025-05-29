氣候變遷委員會會議紀錄揭露 產業大咖示警 綠電不足

國家氣候變遷對策委員會第四次會議紀錄出爐，台灣宣示邁向淨零碳排，但會中包括友達光電（2409）董事長彭双浪、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等產業大咖，皆對綠電不足表達擔憂，向政府喊話，應致力達成再生能源目標。

總統府於今年4月舉行第四次氣候變遷委員會，聚焦綠色金融、節能減碳等議題。該場會議紀錄近日出爐，會中有不少產業代表談到綠電議題，對於台灣再生能源腳步不夠快表達擔憂。

氣候變遷委員會談綠電

彭双浪會中指出，近年因太陽光電遭汙名化，許多大型專案全面停頓，合法業者面臨經營困境，導致光電裝置進度嚴重落後，未來恐導致綠電不足及供應鏈萎縮。

曹世綸提到，他先前在綠電供應商與使用者座談會中，與會國際大廠及台灣半導體製造商，對台灣綠電發展進度表示擔憂。產業界理解政府希望藉機重整台灣產業規劃，但期盼太陽光電、離岸風電等再生能源進度，能達到原設定目標，回應社會期待。

工業區廠商聯合總會理事長賴博司說，再生能源是淨零轉型關鍵，惟設置無法一步到位，考量產業供應鏈及中小企業對綠電需求逐漸提高，建議建立過渡期間的能源策略，如發展多元能源兼顧供電穩定，並考慮再生能源到位前，以天然氣取代燃煤，並強化社會溝通。

氣候變遷委員會副召集人、和碩董事長童子賢會中則再次力挺核電，他指出，面對淨零挑戰，台灣必須努力並做出選擇，核二、核三廠如能免於除役，將有助台灣淨零減排、能源安全及國家韌性，並減少因核電停機重啟火力發電的情況。

對於委員擔憂綠電不足，經濟部長郭智輝在會中回應，政府多元發展綠能，離岸風電已重新盤點，將3-1期、3-2期未實現部分併入3-3期；續推地熱、小水力及氫能。

台電董事長曾文生表示，台灣電力排放係數預估今年可降至每度0.44公斤CO2e左右，是近年最大降幅，政府將持續加速降低電力排碳。