TAIWAN COP5 高雄10月啟航 國泰金搭建綠領人才平台

響應一年一度世界環境日（6月5日）到來，高雄市於5月29日（周四）攜手國際氣候發展智庫（ICDI）及遠見雜誌和公私部門夥伴舉行第五屆臺灣氣候行動博覽會啟動儀式暨氣候韌性工作坊，揭示全國指標性氣候盛事「第五屆臺灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5」將於今年10月24至26日在高雄駁二藝術特區展開，國境之南將再度掀起綠色浪潮。

2025年「第五屆臺灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5」將於高雄駁二舉辦，由環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、國泰金控（2882）與國際氣候發展智庫共同主辦；以「Empower Change, Achieve Net Zero．小改變，成就淨零」為主題，並將博覽會的英文名稱正式定名為TAIWAN COP，呼應臺灣氣候行動夥伴倡議，聚焦「韌性（Resilience）」、「創新（Innovation）」及「共融（Inclusion）」三大主軸，並與高雄的在地議題緊密結合。

「綠領人才培育」為TAIWAN COP5焦點 國泰金控搭建青年論壇平台發掘多元創新環境解方

自2022年起國泰金控為「臺灣氣候行動博覽會」唯一連續四年共同主辦的金融業者，共同推動TAIWAN COP5淨零平台的深化與發展；博覽會中另一焦點─綠領人才培育，亦貼合國泰長期投入青年培力的永續主軸，於博覽會期間將舉辦「第六屆國泰氣候變遷青年論壇」，提供臺灣青年展現自主永續行動的舞台，並邀請多元氣候行動者提供實務觀點，讓青年從氣候願景的想像、觀點與使命感的形塑，到實現永續解方，都能從國泰青年培力的旅途中得到知識、資源並探索職涯。

作為共同主辦方，國泰金控總經理李長庚致詞表示：「國泰金控選定氣候、健康、培力為永續三主軸，全集團總動員為氣候能源轉型努力，自2015年簽署赤道原則，為臺灣首家赤道原則銀行，隔年完成臺灣第一個遵行赤道原則的離岸風電融資專案，更積極響應政府綠色能源投資政策，如太陽能光電專案融資等。

此外，國泰金控致力接軌國際，於2022年加入RE100倡議，為國內首家成為會員的金融業者，更正式通過科學基礎減碳目標（SBT）設定，希望與各界一起邁向國際淨零排放目標。進一步連結世界，國泰金控是台灣金融業唯一連年於聯合國氣候峰會COP藍區主辦氣候變遷、氣候金融相關論壇。

永續的關鍵議題在於永續人才，國泰金控相信沒有人才就沒有永續，因此第一屆台灣氣候行動博覽會，即同步舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」搭建平台讓青年貢獻環境解方；同時，2023年於杜拜COP28期間，國泰號召國際青年，舉辦一場「國泰青年氣候領袖論壇」，來自美、歐、亞七國青年齊聚，提供各種發展資源，探索未來氣候變遷議題。」

今年除共同主辦TAIWAN COP5，同時是國泰金控第五度挺進聯合國氣候峰會（COP），11月亦將前往巴西貝倫COP30，使臺灣的永續金融、淨零實績躍上國際舞台，為全球氣候對話注入臺灣觀點。最後，國泰金控為關注當前國際永續秩序盤整，探討永續金融新局及如何重新界定企業與環境、生物、社群的關係，將於7月9日舉辦邁入第九屆的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，期待與各界攜手共創永續未來。

Climate Team Taiwan！第五屆臺灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5 讓世界看見臺灣

2021年，「第一屆臺灣氣候行動博覽會」於高雄駁二藝術特區舉辦；首屆博覽會結合棒球元素，以「#同島一隊#逆轉未來」為主題，集結公部門政府、私部門企業與學研單位，透過專題論壇、攤位展覽與頒獎活動等形式，打造Climate Team Taiwan戰隊。隨後四年「臺灣氣候行動博覽會」依照國際COP形式在不同城市舉辦，成為全國最具指標性的年度重要氣候盛會。2025年，「第五屆臺灣氣候行動博覽會」再次回到高雄駁二舉辦。

2025是氣候行動關鍵的一年，這一年是巴黎協議的十周年，也將於年底於巴西貝倫舉辦第30屆的聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會COP30。與此同時，臺灣走向「碳費元年」，正式推出《國家自定貢獻（NDC 3.0）》減碳路徑，明確提出至2030年減碳28%、2035年38%，邁向2050年淨零排放的階段性目標，NDC 3.0 不僅標誌著我國氣候治理的新里程，也象徵全社會轉型的關鍵轉捩點。

伴隨國內外轉型趨勢，「第五屆臺灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）」緊扣臺灣NDC 3.0路徑，也鏈結COP30主辦國巴西「自然為本的解方（Nature-based Solution）」發展向度，目標提升「氣候韌性」。盼藉由博覽會活動促進不同單位的智識、資源與量能聚合，鞏固氣候行動，攜手打造韌性、永續與公平的淨零未來！