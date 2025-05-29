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經部：AI高效能運算助攻 台半導體供應鏈需求不墜

中央社／ 台北29日電
AI晶片示意圖。圖／ingimage
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經濟部今天表示，國際政經情勢不確定性恐干擾未來全球經濟成長步調，不過AI、高效能運算及雲端資料服務等新興需求持續擴增，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，有助於支撐外銷接單與製造業生產動能。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，國外經濟部分，雖然全球貿易風險緊張局勢暫稍減緩，不過經濟前景不確定性仍高，國際預測機構S&P Global在5月16日預測，今年全球經濟成長率為2.2%，跟4月預測持平。

至於國內經濟，經濟部分析，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端產業等需求強勁，帶動台灣4月外銷訂單、製造業生產分別年增19.8%及23.7%；民間消費方面，4月零售業營業額年減0.6%，主因出國人潮續增、股市波動影響部分民眾對精品及耐久財的消費動能，加上車市逢新舊車款交替期，部分商場因改裝或整修而縮減營運規模所致。

4月餐飲業營業額受惠多品牌展店效益挹注，推出聯名新品及促銷優惠吸引來客數，加上航空餐點需求續呈活絡，推升營收年增2%。

展望未來，經濟部表示，近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性因素，恐牽制國際貿易表現，干擾全球經濟成長步調，不過人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求持續擴增，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，有助於支撐外銷接單及製造業生產動能。

此外，零售業及餐飲業受惠節慶活動加持，加上天候轉熱推升消暑商品需求，但因上年同月基期偏高，預期營業額年增幅度將相對平緩。

餐飲業 經濟部

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