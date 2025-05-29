歐洲日晚宴 歐洲商會：在能源轉型可助台灣加速進展

歐洲商會理事長張瀚書29日表示，台灣在精密製造與醫療成本效益方面，具世界級經驗，值得世界借鏡，但在生活品質、工作與生活平衡、環境永續等方面，則可從歐洲學習寶貴經驗，台灣與歐洲可進一步拓展貿易與投資夥伴關係。

歐洲商會29日舉行「歐洲日晚宴」，張瀚書在致詞時特別強調歐洲與台灣各自的優勢與特點，以及雙方在多個領域的互補性與合作潛力。

張瀚書並在演說中引用數項令人矚目的國際評比。他指出，根據牛津大學發布的《世界幸福報告》，歐洲多國名列全球最幸福國家之列，其中芬蘭居首，其次為丹麥、瑞典與荷蘭，而亞洲地區第一名則為台灣。

台灣在購買力平價（PPP）下的人均所得為全球第14名，超越香港、日本與南韓。此外，台灣在《經濟學人》最新民主指數中位居東亞第一，屬全球僅有的25個「完全民主國家」之一。在公共安全方面，台灣獲評為全球第四安全國家，並於《Timeout Magazine》2025年評選中，獲選為對女性數位遊牧者最安全的城市。在如此亮麗的成績下，張瀚書表示，他深信有歐洲夥伴的協助，台灣有潛力可更進一步。

張瀚書還提到，賴總統推動成立三個國家級特別委員會，分別聚焦氣候變遷、健康與韌性等議題，正與歐洲商會關注的重點領域高度重疊，商會會員對於議題也能提供有價值的貢獻。歐洲在能源轉型與能源韌性方面領先全球，能夠協助台灣加速進展。

舉例而言，歐盟目前有47%的電力來自綠色能源，丹麥表現尤為突出。荷蘭更實現了100%公車使用再生能源的目標，台灣亦可借鏡以建構更安靜、乾淨的都市環境。

張瀚書指出，台灣在風能、太陽能、氫能方面仍需持續努力，另有地熱能源尚未充分開發，潛力可觀，而歐洲企業在廢棄物轉能、能源效率提升及不同產業數位化等方面，擁有領先解決方案。

在醫療領域，張瀚書表示，全球可向台灣學習其高效率與高性價比的健保體系；而歐洲則在先進藥品、醫材與療法創新上具豐富資源，可望提升台灣對於病患照護成果。針對台灣人口減少問題，ECCT透過其委員會「友善家庭聯盟」（Family Friendly Alliance, FFA）持續提供歐洲最佳實務經驗。FFA目前亦與台北市政府合作辦理「友善育兒企業獎」，藉此鼓勵企業改善職場環境，吸引並留住在地與國際人才，實現更佳的工作與生活平衡。

在教育方面，張瀚書指出，台灣在數理科學領域表現優異，全球有目共睹，但在語言能力與創造力的養成上，仍可借助歐洲的教育經驗。

張瀚書並提到，歐洲與台灣同樣致力於提升國防與韌性能力，在無人機與衛星技術領域進展迅速。台灣目前已與波蘭、捷克與立陶宛展開無人機合作，涵蓋民用與國防用途。法國、德國、義大利、英國與盧森堡等國則為歐洲太空總署（ESA）主要成員，未來亦可與台灣資通訊產業進行技術合作。

在資安方面，台灣與愛沙尼亞已有既有合作計畫，張瀚書建議未來可升級為國家級資安戰略合作，共同制定更周延的防護機制。

張瀚書表示，歐洲擁有堅實的產業基礎、基礎建設、多元人才與自然資源，以及涵蓋五億人口的單一市場，是台灣拓展貿易與投資關係的理想夥伴。雙方逾三十年來，本於相互尊重與共享價值建立的合作基礎，如今正是堅固夥伴關係的最佳時機。

張瀚書指出，歐洲企業在台累積投資逾730億歐元，亦貢獻其專業，協助台灣成為今日的經濟強國。隨著雙方持續推動供應鏈多元化、善用彼此優勢，期待攜手共創更強韌與繁榮的台歐未來。