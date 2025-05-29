快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

歐洲日晚宴 歐洲商會：在能源轉型可助台灣加速進展

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

歐洲商會理事長張瀚書29日表示，台灣在精密製造與醫療成本效益方面，具世界級經驗，值得世界借鏡，但在生活品質、工作與生活平衡、環境永續等方面，則可從歐洲學習寶貴經驗，台灣與歐洲可進一步拓展貿易與投資夥伴關係。

歐洲商會29日舉行「歐洲日晚宴」，張瀚書在致詞時特別強調歐洲與台灣各自的優勢與特點，以及雙方在多個領域的互補性與合作潛力。

張瀚書並在演說中引用數項令人矚目的國際評比。他指出，根據牛津大學發布的《世界幸福報告》，歐洲多國名列全球最幸福國家之列，其中芬蘭居首，其次為丹麥、瑞典與荷蘭，而亞洲地區第一名則為台灣。

台灣在購買力平價（PPP）下的人均所得為全球第14名，超越香港、日本與南韓。此外，台灣在《經濟學人》最新民主指數中位居東亞第一，屬全球僅有的25個「完全民主國家」之一。在公共安全方面，台灣獲評為全球第四安全國家，並於《Timeout Magazine》2025年評選中，獲選為對女性數位遊牧者最安全的城市。在如此亮麗的成績下，張瀚書表示，他深信有歐洲夥伴的協助，台灣有潛力可更進一步。

張瀚書還提到，賴總統推動成立三個國家級特別委員會，分別聚焦氣候變遷、健康與韌性等議題，正與歐洲商會關注的重點領域高度重疊，商會會員對於議題也能提供有價值的貢獻。歐洲在能源轉型與能源韌性方面領先全球，能夠協助台灣加速進展。

舉例而言，歐盟目前有47%的電力來自綠色能源，丹麥表現尤為突出。荷蘭更實現了100%公車使用再生能源的目標，台灣亦可借鏡以建構更安靜、乾淨的都市環境。

張瀚書指出，台灣在風能、太陽能、氫能方面仍需持續努力，另有地熱能源尚未充分開發，潛力可觀，而歐洲企業在廢棄物轉能、能源效率提升及不同產業數位化等方面，擁有領先解決方案。

在醫療領域，張瀚書表示，全球可向台灣學習其高效率與高性價比的健保體系；而歐洲則在先進藥品、醫材與療法創新上具豐富資源，可望提升台灣對於病患照護成果。針對台灣人口減少問題，ECCT透過其委員會「友善家庭聯盟」（Family Friendly Alliance, FFA）持續提供歐洲最佳實務經驗。FFA目前亦與台北市政府合作辦理「友善育兒企業獎」，藉此鼓勵企業改善職場環境，吸引並留住在地與國際人才，實現更佳的工作與生活平衡。

在教育方面，張瀚書指出，台灣在數理科學領域表現優異，全球有目共睹，但在語言能力與創造力的養成上，仍可借助歐洲的教育經驗。

張瀚書並提到，歐洲與台灣同樣致力於提升國防與韌性能力，在無人機與衛星技術領域進展迅速。台灣目前已與波蘭、捷克與立陶宛展開無人機合作，涵蓋民用與國防用途。法國、德國、義大利、英國與盧森堡等國則為歐洲太空總署（ESA）主要成員，未來亦可與台灣資通訊產業進行技術合作。

在資安方面，台灣與愛沙尼亞已有既有合作計畫，張瀚書建議未來可升級為國家級資安戰略合作，共同制定更周延的防護機制。

張瀚書表示，歐洲擁有堅實的產業基礎、基礎建設、多元人才與自然資源，以及涵蓋五億人口的單一市場，是台灣拓展貿易與投資關係的理想夥伴。雙方逾三十年來，本於相互尊重與共享價值建立的合作基礎，如今正是堅固夥伴關係的最佳時機。

張瀚書指出，歐洲企業在台累積投資逾730億歐元，亦貢獻其專業，協助台灣成為今日的經濟強國。隨著雙方持續推動供應鏈多元化、善用彼此優勢，期待攜手共創更強韌與繁榮的台歐未來。

無人機

延伸閱讀

漢翔成為台灣首家獲得美國防部CMMC Level2認證廠商

轟炸更難預防！俄烏戰爭新武器神出鬼沒 光纖無人機殺傷力強

立陶宛2024資安事件增63% 恐嚇宣傳與資訊戰同步升溫

政院修法 啟動國家級獵才

相關新聞

美國法院裁定川普關稅違法 安永籲企業關注四大面向

美國國際貿易法院在28日裁定，川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的部分對外關稅，已超出總統權限範圍，...

經部：AI高效能運算助攻 台半導體供應鏈需求不墜

經濟部今天表示，國際政經情勢不確定性恐干擾未來全球經濟成長步調，不過AI、高效能運算及雲端資料服務等新興需求持續擴增，對...

工研院英國辦公室開幕 攜手Catapult Network策略合作

面對全球產經局勢變化與供應鏈重組等挑戰，在經濟部支持下，工研院擴大歐洲布局，新增海外據點，28日在英國倫敦舉辦「工研院英...

關稅、匯率接連衝擊 羅智先：真的感受到消費信心降低

關稅與匯率因素影響大環境，消費信心指數創近13個月新低，統一集團董事長羅智先表示，的確很明顯感受到消費信心在下降，但對未...

白話財經EP162｜從台積到輝達 科技明星入駐是票房保證？

輝達執行長黃仁勳上周來台，總部將進駐北士科成為眾所矚目的話題，更激勵周邊房市表現，看屋民眾顯著增加，但這是否為短期效應呢？該如何理性看待北士科周邊的居住條件，以及和鄰近地區是否有更多的比價空間呢？在本集的節目中，特別邀請住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨來深度剖析這些問題。

台廠競標ZT失利？緯穎：銀彈在手更好 仁寶：已有備案

AMD（超微）在5月20日宣布敲定出售ZT Systems的資料中心基礎架構製造業務對象，台灣伺服器大廠緯穎（6669）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。