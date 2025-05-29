日本團來訪蕭美琴 分享藍色經濟經驗

蕭美琴副總統29日上午接見「日本參議員橋本聖子乙行」，她感謝日本分享因應氣候變遷及發展藍色經濟等相關經驗。她提及，台灣對於碳匯交易機制的相關法規尚未成熟，很高興在此階段也獲得立法院的關注，了解台日雙方如何就未來產業發展的不同面向進行合作。

訪賓一行包括日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽、日本藍色經濟協會（JBE）理事長桑江朝比呂、中華碳匯產業推展協會理事長史文孝等，由立委蔡易餘、外交部次長吳志中、台灣日本關係協會副秘書長林郁慧陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時表示，很榮幸能在總統府接待橋本聖子參議員一行。橋本參議員長期關心體育運動，並對體育的性別平權有重要貢獻，近期也與台灣共同針對應對氣候變遷挑戰，以及發展藍色經濟有進一步的交流，非常感謝日本分享相關經驗。

蕭美琴談到，台灣對於碳匯交易機制的相關法規尚未成熟，很高興在此階段也獲得立法院的關注，了解台日雙方如何就未來產業發展的不同面向進行合作。

蕭美琴提到，訪團此行也前往台灣國境之南－屏東參訪，屏東縣長周春米相當積極推動當地觀光產業及新興科技領域，是台灣優秀的女性政治家。最後，她再次表達對訪團的歡迎之意。

根據歐盟委員會表示，「藍色經濟」被定義為：與海洋、海洋和海岸有關的所有經濟活動，涵蓋了廣泛的相互關聯的成熟和新興行業。

日本藍色經濟協會（JBE；Japan Blue Economy Association）為日本第一個國家政府示範計畫成立的相關組織，由不同領域研究人員、工程師和業者所組成，在日本政府監督與協作下，促進私人公司、縣市政府、非營利組織等，在該領域的各種合作。