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經濟部帶新創勇闖SelectUSA 二家獲投資700萬美元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

今年5月上旬經濟部帶領34家新創企業團隊赴美國參加SelectUSA活動，最終有三家企業在競賽中獲得前三名，二家獲美國機構投資700萬美元，是歷年來最好成績。

經濟部中企署、技術司29日舉辦赴美拓商成果發表會，邀請赴美新創企業代表出席，透過對話交流形式，分享本次出訪心得。

經濟部指出，美國商務部主辦的SelectUSA投資高峰會為全球具指標性的投資促進平台，今年吸引超過5,500位來自100多國的企業、投資人與加速器代表參與。我國代表團規模再次蟬聯全球之冠，總計有138家廠商與34家新創企業參與高峰會。

其中SelectUSA Tech新創競賽台灣表現亮眼，總共有九家新創企業入選全球各領域前八強，為各國入圍數第一，其中精準智能獲得健康科技(Health Tech)第二名、神瑞人工智慧與張量科技皆為開放科技(Open Tech)第三名，三家皆為經濟部中企署及技術司長期培育的新創企業，透過育成中心進駐輔導、加速器課程培訓，協助調整商業模式及募資、獲選為潛力新創並參與國內外大型展會，已規模化成長茁壯。

精準智能為數位健康領域的潛力新創，由具成功創業經驗的創業家設立。團隊開發基於生成式 AI 的心電圖分析平台，可於4分鐘內辨識超過20種心血管疾病並自動生成診斷報告，準確率高達98%。技術已通過衛福部認證，提供醫院臨床診斷高效且具精準度的解決方案。

神瑞人工智慧來自臺北醫學大學之醫療AI衍生新創，團隊專注於 AI 醫學影像分析，已開發肺癌與心血管疾病早篩平台及失智症預測模組，可提升高齡健康監測效率，回國後參加InnoVEX 國際新創競賽獲得首獎肯定。

張量科技獲經濟部支持赴美國華府參加 SATELLITE 2025 國際衛星展，運用太空三軸球型馬達技術，將傳統三顆單軸馬達整合為一顆球型馬達，重量減少80%。此突破性創新不僅成功取得國際客戶訂單，並展現臺灣太空技術商品化與國際化實力。

經濟部自2022年起帶領台灣新創企業赴美參與SelectUSA活動，並透過業師培訓及鏈結當地投資人、企業、創業生態圈，加速新創企業取得國際投資與海外訂單。截至今年共帶領89家新創企業赴美參賽，其中11家榮獲大會全球前三名佳績。並成功促成20家新創企業總獲投金額達新台幣18億元，及七家新創企業在美國設立公司。

美國商務部 經濟部

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