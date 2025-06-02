在氣候風險與轉型壓力中找出路 ——專訪企業永續發展協會秘書長莫冬立

面對氣候變遷帶來的高度不確定性與日益加劇的轉型壓力，企業該如何制定永續策略，並提升自身的應變能力？企業永續發展協會（BCSD Taiwan）秘書長莫冬立，分享企業如何透過「情境應變策略」尋找生存與轉型的契機。

BCSD Taiwan 是世界企業永續發展協會（WBCSD）在台唯一合作夥伴，並協助WBCSD推出中文版「The Climate Drive」開放平台，免費提供減碳與氣候調適指南工具，協助企業導入策略、建立流程，加速與國際接軌。以下為本次訪談重點：

問：The Climate Drive 的成立初衷為何？

答：平台的出現源自WBCSD對全球供應鏈深度脫碳的洞察。要實現2050年淨零目標，供應鏈的參與至關重要，尤其是資源較少的中小企業若缺乏支持，整體脫碳將難以實現。The Climate Drive正是為了協助這些企業加速轉型。

問：平台的核心功能是什麼？主要服務對象是誰？

答：我們聚焦兩類對象：一是中小企業，儘管規模小，但在供應鏈中角色重要；二是難減量產業，如鋼鐵、水泥與化學業。平台透過國際專業支援，協助企業評估碳排、設計減碳策略與行動路徑。

問：平台提供什麼實用資源？一般企業能使用嗎？

答：平台是免費開放的，所有企業皆可使用。核心資源包括：

淨零評估表：盤點企業目前狀況與準備程度；

《淨零實踐指南》：提供具體行動步驟；

行動案例資料庫：蒐集200多筆企業實務案例，幫助企業看到做法與成效。

問：平台與哪些國際組織合作？

答：WBCSD與約10個國際機構合作推動此平台，包含永續顧問公司、研發單位與倡議團體，共同打造一套系統化、實用性高的工具組。

問：BCSD Taiwan 在其中扮演什麼角色？

答：我們是WBCSD在台唯一夥伴，負責《淨零實踐指南》的中文化與在地化，同時建立「永續雙向連結」機制，將台灣企業的經驗反饋至國際，也引進全球趨勢與標準。透過論壇與課程，促進企業之間與公私部門的學習與合作。

問：氣候變遷充滿變數，企業該如何面對實際風險？

答：氣候風險主要有兩類：

實體風險（Physical Risk）：如暴雨、淹水、乾旱等，影響企業營運與供應鏈；

轉型風險（Transition Risk）：來自法規、市場變化，如碳稅、綠色投資趨勢。

我們建議企業先從評估與知識建構開始，提升應變能力，避免被氣候轉型淘汰。

問：企業應如何進行氣候調適與風險分析？

答：建議採用「情境分析」（Scenario Analysis）方法。不是預測未來，而是透過不同氣候與政策情境，模擬企業在各種可能情況下會面臨的挑戰。

以國際升溫情境為例，企業可選擇1.5°C與4°C兩種差異較大的情境，推估未來乾旱、洪水等各式極端天氣事件所引發的天然災害，並評估自身暴露於兩種情境下的風險，進行策略調整。這種「雙情境策略」能幫助企業提前佈局，保留彈性，提升適應能力，是許多國際企業的做法。

問：目前企業對氣候調適的反應為何？

答：多數企業在減緩（Mitigation）行動上已相對成熟，例如碳盤查與碳中和行動。但在調適（Adaptation）方面，如面對極端氣候的準備仍不足。

造成這差異的原因有三：

缺乏標準化工具：目前針對實體風險的應對方法仍不成熟；

推測困難與數據缺乏：許多地區缺乏精細的氣候數據與風險模擬模型；

資源配置傾斜：法規與市場更關注減碳，企業資源自然傾向投入於此。

事實上，即使是國家層級，能建立具體調適計畫者也不多，多為「宏觀」規劃，與企業實務操作間仍有落差。企業需要更貼近自身場域的資訊與工具，而這正是當前調適推動的關鍵挑戰。

在氣候風險與轉型壓力下，企業唯有早一步理解趨勢、主動布局，才能在不確定中找到方向。BCSD Taiwan 結合國際資源與本地經驗，推動企業走向更高韌性與永續的未來。透過策略性平台與系統工具的導入，中小企業也能成為淨零轉型路上的關鍵力量。