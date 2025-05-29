經部率團參加SelectUSA 台2家新創獲投資700萬美元

經濟部今年率團參加SelectUSA成果豐碩，不僅有9家企業入圍新創競賽，張量科技、增站運籌與鉅怡智慧等3家新創企業今年也規劃在美國設立公司，增站運籌與詮隼科技則獲得美國當地機構投資，金額共計逾700萬美元。

行政院秘書長龔明鑫和經濟部長郭智輝今年5月率團赴美參與「2025年選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，經濟部今天舉辦成果記者會，今年台灣代表團規模蟬聯全球之冠，總計有138家廠商與34家新創企業參與。

經濟部表示，台灣今年在SelectUSA Tech新創競賽表現亮眼，總共有9家新創企業入選全球各領域前8強，在各國入圍數居冠，其中精準智能獲得健康科技第2名、神瑞人工智慧與張量科技皆為開放科技的第3名。

談及近年推動新創成果，經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，目前已有7家業者在美國設立新創公司，希望未來整合台灣新創能量，協助台灣整體產業發展。

經濟部表示，今年出訪成果包括張量科技、增站運籌與鉅怡智慧等3家新創企業規劃在美設立公司，增站運籌與詮隼科技預計獲得美方投資，總額逾700萬美元。另有10家新創企業展開與美方企業洽談合作，涵蓋智慧製造、醫療科技與AI應用，顯示台灣新創國際布局已見成效。

為深化鏈結美國創業生態圈，新創代表團在華府參加高峰會後，接續赴矽谷及洛杉磯與當地創投、加速器及產業夥伴深入交流，並協助串聯30位專家與12家投資機構等單位，強化新創企業募資策略與國際布局。

經濟部表示，目前已有長聖國際、精準智能、神瑞人工智慧、詮隼科技等企業啟動後續投資洽談，另有安美洛、希映顯示等團隊洽談合作中。

經濟部自2022年起帶領台灣新創企業赴美參與SelectUSA活動，並透過業師培訓及鏈結當地投資人、企業、創業生態圈，加速新創企業取得國際投資與海外訂單。截至今年，經濟部共帶領89家新創企業赴美參賽，其中11家榮獲大會全球前3名佳績，並成功促成20家新創企業總獲投金額達新台幣18億元，以及7家新創企業在美國設立公司。