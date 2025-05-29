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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

美國法院裁定川普關稅違法 安永籲企業關注四大面向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美國總統川普被法院認定加徵的對外關稅，超出權限屬於違法行為。歐新社
美國總統川普被法院認定加徵的對外關稅，超出權限屬於違法行為。歐新社

美國國際貿易法院在28日裁定，川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的部分對外關稅，已超出總統權限範圍，屬於違法行為。專家提醒，目前此案仍具不確定性，建議企業密切關注美方法律程序進展中的四大重點，以便及早準備因應。

美國國際貿易法院這項裁定涵蓋2025年4月2日宣布的「對等關稅」措施，以及針對中國大陸、加拿大和墨西哥，以毒品與非法移民問題為由課徵的懲罰性關稅（中國大陸20%，加拿大與墨西哥各25%）。

法院明確指出，總統不能濫用IEEPA授權來推動這類貿易措施，因此下令川普政府必須在10日內實施「永久禁令」，停止相關課稅行動。不過，川普政府也已就此案向美國聯邦巡迴區上訴法院提出上訴，後續是否能推翻原裁定仍有變數。

安永分析，目前此案仍存在許多不確定性，包括禁令的實施方式是否會即時生效、是否能追溯申請退還已繳關稅、企業能否透過美國海關提出退稅申請，以及上訴結果是否會影響整體政策走向等，都有待觀察，受影響的企業應密切關注美方法律程序進展，及早準備應對方案。

關稅 美國

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