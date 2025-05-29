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工研院英國辦公室開幕 攜手Catapult Network策略合作

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院於倫敦舉行英國辦公室開幕典禮，啟動台英創新戰略樞紐，英國產官學研代表共襄盛舉。圖左起為工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲、工研院副總暨行銷長林佳蓉、工研院資深副總蘇孟宗、駐英國台北代表處公使柳千惠、工研院董事長吳政忠、英國上議院副議長暨英國對台貿易特使Lord Faulkner of Worcester、英國國家科技顧問 Dr. Dave Smith、前兩任英國在台辦事處代表Catherine Nettleton與John Dennis。圖／工研院提供
工研院於倫敦舉行英國辦公室開幕典禮，啟動台英創新戰略樞紐，英國產官學研代表共襄盛舉。圖左起為工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲、工研院副總暨行銷長林佳蓉、工研院資深副總蘇孟宗、駐英國台北代表處公使柳千惠、工研院董事長吳政忠、英國上議院副議長暨英國對台貿易特使Lord Faulkner of Worcester、英國國家科技顧問 Dr. Dave Smith、前兩任英國在台辦事處代表Catherine Nettleton與John Dennis。圖／工研院提供

面對全球產經局勢變化與供應鏈重組等挑戰，在經濟部支持下，工研院擴大歐洲布局，新增海外據點，28日在英國倫敦舉辦「工研院英國辦公室開幕典禮暨台英論壇」，現場超過100位英國產官學研代表共襄盛舉。當日工研院也與英國國家級創新引擎Catapult Network正式簽署策略合作意向書，深化雙方合作。

工研院英國辦公室為其繼美國、日本、歐洲與東南亞之後設立的第五個海外據點，象徵台英創新戰略樞紐正式啟動、全球布局再下一城。未來，工研院英國辦公室將持續強化雙邊合作，串聯台英科研與產業化資源，推動關鍵技術實質落地，助力台英產業攜手開拓全球市場。

經濟部長郭智輝跨海錄影祝賀，郭智輝表示，台灣在半導體與資通訊領域具備深厚實力，結合英國在科研創新方面的領先優勢，為雙方帶來廣大合作契機。在經濟部與英國創新科技部轄下英國創新局共同支持的「台英創新研發合作計畫」，加上工研院英國辦公室的助力，未來台英雙方將在技術、產業與市場三大面向持續深化合作，開啟更多雙贏新局，也象徵兩國在科技與創新領域的合作，邁向更深層次的夥伴關係。

工研院董事長吳政忠表示，台英多年來在科技、科學研究與產業創新等領域建立穩固的合作基礎，持續透過雙邊研發計畫與人才交流深化夥伴關係。英國長期在科學與創新領域處於領先地位，台灣則憑藉強大的技術實力與研發能量，成為全球價值鏈中的關鍵推動者。因此工研院英國辦公室將是一個實質平台，作為知識交流、人才培育與共同創新的重要據點，串聯台英雙方優勢，加速創新成果商品化，為全球產業創造價值。

工研院院長劉文雄表示，過去工研院就與英國Catapult密切交流，曾與CSA Catapult及ORE Catapult分別推動化合物半導體應用與離岸風電的合作。此次工研院與Catapult Network正式簽署策略合作意向書，雙方將在6G通訊、量子科技、淨零技術、生技醫療、人工智慧與智慧製造等戰略領域，發揮優勢互補，透過跨境人才交流、場域驗證與高階共同科研計畫，深化台英產學研鏈結，促進彼此在創新領域的長期合作，可望協助台灣產業提升競爭力，助力產業高值化、全球化。

「英國辦公室開幕典禮暨台英論壇」現場吸引英國產官學研界人士出席，包括英國上議院副議長暨英國對台貿易特使Lord Faulkner of Worcester、英國國家科技顧問Dr. Dave Smith、首席科學顧問Professor Julia Sutcliffe以及前兩任英國在台辦事處代表均親自蒞臨，展現對台英科技合作的高度重視。

工研院持續聚焦市場新需求，規劃「2035技術策略與藍圖」，持續推動「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」與「韌性社會」四大領域的創新技術研發，並發展智慧化致能技術。工研院在英國設立辦公室，聚焦此五大領域，就台英雙方的人才交流與科研合作可望深度鏈結，助力台灣產業開拓全球市場新篇章。

英國 經濟部 工研院

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