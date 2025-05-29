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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

卓榮泰：克服用地取得等困難 拚明年綠能發電達20%

中央社／ 台北29日電

台灣進入非核時代，行政院長卓榮泰今天說，台灣西部擁有得天獨厚的離岸風電風場，未來會持續克服用地取得、環評、地主協商等情況，在困難環境中，朝向明年國家綠能發電占比達到20%的目標。

卓榮泰今天在行政院接見「KidWind2025風力能源世界賽台灣代表隊」，他致詞時指出，風力能源世界賽的獲獎，證明台灣不是只有棒球會得第一。

根據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞稿，2025年KidWind風力能源世界賽18日至21日在美國亞利桑納州鳳凰城舉辦，共有全球131隊、近500名學生參與，其中台中市立惠文國小「KILOWATTREL」隊獲得國小組世界冠軍、台中市私立明道高中「Dr. Who'sTeenagers」隊奪高中組世界冠軍，另外台中一中、台中女中及台中高工合組之「Eagle Wings」隊也獲得高中組評審團獎。

卓榮泰也說，總統賴清德正推動2次能源轉型，要發展多元綠能、深度節能、科技儲能、強化全國電網韌性，其中持續強化電網韌性，一部分也是要防止蛇、老鼠等屢次破壞電網韌性，導致停電。

台電核三廠2號機日前停機，台灣進入非核時代。卓榮泰指出，目前台灣發電大宗是來自煤、天然氣，以及綠能發電，現在也正研究地熱發電，一旦順利開發將是一個重要儲備資源。

卓榮泰說，風電與光電會占據國家能源政策重要位置，而台灣西部擁有得天獨厚的離岸風電風場，未來政府會持續克服用地取得、環評、地主協商等情況，在困難環境中，朝向明年國家綠能發電占比達到20%的目標。

台中市 卓榮泰

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