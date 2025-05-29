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桃機T3階段性成果 國發會：北登機廊廳9月15日前啟用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會29日宣布「均衡台灣重大建設」重要階段成果，桃機第三航廈建設計畫，將於9月15日前啟用北登機廊廳的八個登機門。另，淡江大橋則預計今年底完工，明年3月通車。

國發會表示，「均衡台灣重大建設」除了產業發展外，亦包含了多項重大基礎設施的推動。在交通方面，除了桃機第三航站區將於9月分階段啟用北登機廊廳；高雄機場新航廈工程第1期建設計畫亦將於2032年完成，逐步實現「南北雙空港大計畫」，並可利用核心機場創造的運輸與運籌服務便捷性與國際聯結性，吸引重點產業在台灣群聚發展、優化產業結構、提高生產力及產值。

在供水部分，國發會指出，前瞻經費挹注桃園至新竹備援管之完工，成功使竹科度過百年大旱，達到「一條水管救世界」重要任務；大安大甲溪聯通管預定於2026年底通水，透過闢建大甲溪輸水管，將提升大甲溪水源運用率及供水能力，增加每日25.5萬噸供水；另闢建鯉魚潭水庫第二原水管，提升容許輸水量達每日110萬噸。整體計畫可因應大台中地區（包含苗栗、彰化地區）用水需求，有效解決颱洪期間大甲溪濁度升高影響自來水的供水問題。

居住社宅方面，國發會表示，為實現居住正義、解決年輕世代居住問題，並提供更好的居住環境及條件，「百萬租屋家庭支持計畫」預計將於2032年前實現直接興建社會住宅25萬戶、包租代管25萬戶、租屋補助50萬戶，總共100萬戶的目標。

國發會指出，計畫累計至2024年底已完成多項基礎建設，如桃竹苗地區的苗栗車站鐵道文化園區；中彰投雲地區之鳥嘴潭人工湖觀光、雲林到嘉義支援調度水庫用幹管、下崙海水統籌供應系統；嘉南高屏地區的畜禽冷鏈；花東地區的台9線南迴公路拓寬與改善等。2025年亦將達成高齡醫學暨健康福祉研究中心完工、淡江大橋完工、桃園國際機場第三航廈北登機廊廳階段性啟用等亮麗成果。

淡江大橋 機場 國發會

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