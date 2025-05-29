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桃機第3航廈分階段啟用 北登機廊廳擬於9/15前營運

中央社／ 台北29日電

國發會今天針對均衡台灣重大建設的列管案件宣布重要階段性成果，桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳，民眾走到較遠的登機門無須搭乘接駁車，淡江大橋則預計今年底完工，明年3月通車。

國發會結合相關部會共同推動「均衡台灣重大建設」，引導北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、宜花東屏南及澎金馬等六大區域產業發展，並透過推動跨區域基礎建設，達成增就業、提薪資、繁地方的3大目標。

國發會今天舉行均衡台灣重大建設記者會，針對交通運輸、文化設施、水資源、居住社宅、醫療資源等5大面向分享計畫成果。

國發會管制考核處處長李奇表示，交通方面逐步實現南北雙空港大計畫，以及推動淡江大橋及其聯絡道路建設計畫。

其中，桃機第3航廈採分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域，預計9月15日前啟用北登機廊廳。李奇表示，希望在中秋節、國慶日前就可營運，可增加8個登機門，民眾過去到較遠的登機門需要搭接駁車，未來可以透過北登機廊廳抵達，緩解機場內交通。

此外，高雄機場新航廈工程第1期建設計畫也將在2032年完成，李奇指出，可擴大機場使用範圍，預期也能有效帶動使用人次。

至於淡江大橋規劃今年底前主橋段完工，李奇表示，預計明年3月通車，可節省淡水到八里車程時間約25分鐘，並改善淡海新市鎮聯外交通。

文化設施部分，李奇說明，台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫，希望串連苗栗火車頭園區、屏東潮州鐵道園區等，讓各地居民對鐵道文化有所認識。

在供水部分，國發會指出，前瞻經費挹注桃園至新竹備援管的完工，成功使竹科度過百年大旱，另外，大安大甲溪聯通管預定在2026年底通水，透過闢建大甲溪輸水管，將提升大甲溪水源運用率及供水能力，增加每天25.5萬噸供水。

居住社宅方面，國發會表示，「百萬租屋家庭支持計畫」預計將在2032年前實現直接興建社會住宅25萬戶、包租代管25萬戶、租屋補助50萬戶，總共100萬戶的目標。

鐵道 淡江大橋 國發會

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