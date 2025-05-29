關稅、匯率接連衝擊 羅智先：真的感受到消費信心降低

關稅與匯率因素影響大環境，消費信心指數創近13個月新低，統一集團董事長羅智先表示，的確很明顯感受到消費信心在下降，但對未來不確定性增加，消費者只能多準備一些「糧草」，這是很自然的發展。

羅智先表示，對於國際情勢的變化真的無法預防，只能把自己體質調整好，而對景氣更難預測，現在晚上很難睡覺，必須要關注「另外一邊」的新聞，早上才發現已經太遲，就像是匯率問題，「什麼事情都沒做就蒸發了這麼多錢，很不好受。」

羅智先舉例，日前新台幣在大幅升值的那兩天，剛好有關係企業買了很多原物料，一覺醒來帳面上馬上損失數千萬，匯率的衝擊比原物料上漲來的更嚴肅。但外在變化太大，他坦言，不喜歡有太多的驚奇，會讓穩定的路程產生很多變數，但有些事情擔心也沒用，只希望這些驚奇是在可以承擔的範圍內。

近期原物料價格不斷上漲，羅智先則說，全世界錢還是很多，有相當資金在這方面，跟實際需求有落差，因此很難推測，只能走一步看一步，但統一的商品是否會有價格調整，還是看供需，但能不漲就不漲。

對於大陸市場的經濟復甦情形，羅智先表示，在大陸的營運都採取穩定的策略，且在大陸市佔率還小，因此會按照自己步調，而目前表現也符合預期，因此對外在景氣並沒有特別關心。

統一近年來在海內外有不少併購案，4年前併購南韓知名食品企業熊津之後，統一在南韓的知名度大增，羅智先透露，也有很多企業希望與統一合作，未來可能會產生一些火花。

但對於是否還有併購案會發生，羅智先也說，併購要看緣份，標的企業若太小對集團無法產生綜效，太大又吃不了，因此要找到適合標的其實不太容易，希望併購標的的營收在2~3億美元的規模。

統一併購家樂福之後，品牌名稱仍是需要向法方取得授權，但羅智先透露，的確有在思考幫家樂福改名，「因為接下來是要使用一輩子的事情」，也可以不需要再花「規模不小」的授權金。

統一近期在電子商務動作不小，包括併購雅虎台灣電商、入股網家PChome，羅智先透露，兩家公司的物流已經開始整合。他也說，物流是要配合「出海口」設計，羅智先表示，製造與通路、實體與電商的物流設計肯定不同，人力可以共享，但連結度要怎麼做好是很大的挑戰。

對於Dream Plaza的商場定位，羅智先表示，還是希望創造生活的空間，優點是商場地點是自己的，沒有時間表，可以用一輩子的時間去思考。

但Dream Plaza插旗競爭最激烈的台北市信義區，要與各大百貨競爭，羅智先認為，有統計說未來3~5年會新增約50個商場，而台灣所有的內需市場一定是不停的重新分配，供應不斷增加，就是各憑本事去區分，競爭、替代永遠不會消失。