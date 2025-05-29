快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

關稅、匯率接連衝擊 羅智先：真的感受到消費信心降低

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一董事長羅智先。記者林海／攝影
統一董事長羅智先。記者林海／攝影

關稅與匯率因素影響大環境，消費信心指數創近13個月新低，統一集團董事長羅智先表示，的確很明顯感受到消費信心在下降，但對未來不確定性增加，消費者只能多準備一些「糧草」，這是很自然的發展。

羅智先表示，對於國際情勢的變化真的無法預防，只能把自己體質調整好，而對景氣更難預測，現在晚上很難睡覺，必須要關注「另外一邊」的新聞，早上才發現已經太遲，就像是匯率問題，「什麼事情都沒做就蒸發了這麼多錢，很不好受。」

羅智先舉例，日前新台幣在大幅升值的那兩天，剛好有關係企業買了很多原物料，一覺醒來帳面上馬上損失數千萬，匯率的衝擊比原物料上漲來的更嚴肅。但外在變化太大，他坦言，不喜歡有太多的驚奇，會讓穩定的路程產生很多變數，但有些事情擔心也沒用，只希望這些驚奇是在可以承擔的範圍內。

近期原物料價格不斷上漲，羅智先則說，全世界錢還是很多，有相當資金在這方面，跟實際需求有落差，因此很難推測，只能走一步看一步，但統一的商品是否會有價格調整，還是看供需，但能不漲就不漲。

對於大陸市場的經濟復甦情形，羅智先表示，在大陸的營運都採取穩定的策略，且在大陸市佔率還小，因此會按照自己步調，而目前表現也符合預期，因此對外在景氣並沒有特別關心。

統一近年來在海內外有不少併購案，4年前併購南韓知名食品企業熊津之後，統一在南韓的知名度大增，羅智先透露，也有很多企業希望與統一合作，未來可能會產生一些火花。

但對於是否還有併購案會發生，羅智先也說，併購要看緣份，標的企業若太小對集團無法產生綜效，太大又吃不了，因此要找到適合標的其實不太容易，希望併購標的的營收在2~3億美元的規模。

統一併購家樂福之後，品牌名稱仍是需要向法方取得授權，但羅智先透露，的確有在思考幫家樂福改名，「因為接下來是要使用一輩子的事情」，也可以不需要再花「規模不小」的授權金。

統一近期在電子商務動作不小，包括併購雅虎台灣電商、入股網家PChome，羅智先透露，兩家公司的物流已經開始整合。他也說，物流是要配合「出海口」設計，羅智先表示，製造與通路、實體與電商的物流設計肯定不同，人力可以共享，但連結度要怎麼做好是很大的挑戰。

對於Dream Plaza的商場定位，羅智先表示，還是希望創造生活的空間，優點是商場地點是自己的，沒有時間表，可以用一輩子的時間去思考。

但Dream Plaza插旗競爭最激烈的台北市信義區，要與各大百貨競爭，羅智先認為，有統計說未來3~5年會新增約50個商場，而台灣所有的內需市場一定是不停的重新分配，供應不斷增加，就是各憑本事去區分，競爭、替代永遠不會消失。

羅智先 匯率 併購

延伸閱讀

統一董事長羅智先：全球經濟劇變不是不擔心 「是擔心也沒有用」

川普關稅遭法院攔阻 美學者：總統隨意課徵 違反法治精神

川普對等關稅被美國法庭判決違憲 金控業：美股因此反彈幅度有限

Fed會議紀要：美企擬將川普關稅成本轉嫁至消費者

相關新聞

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

勞動部今公布「113年職類別薪資調查」。最高薪的職業為航空駕駛員月薪32.3萬元，精算師月薪21.2萬元次之，醫師月薪18萬元為第三；最低薪的職業為洗滌工、熨燙工月薪2萬9828元，其次為鞣(製)革、毛皮及皮革工作人員2萬9950元、廢棄物收集工及回收資源分類工3萬281元。近年嚴重缺工的住宿業房務人員月薪30,941元，且對比去年同期薪資30,246元，一年來僅加薪695元。

關稅、匯率接連衝擊 羅智先：真的感受到消費信心降低

關稅與匯率因素影響大環境，消費信心指數創近13個月新低，統一集團董事長羅智先表示，的確很明顯感受到消費信心在下降，但對未...

白話財經EP162｜從台積到輝達 科技明星入駐是票房保證？

輝達執行長黃仁勳上周來台，總部將進駐北士科成為眾所矚目的話題，更激勵周邊房市表現，看屋民眾顯著增加，但這是否為短期效應呢？該如何理性看待北士科周邊的居住條件，以及和鄰近地區是否有更多的比價空間呢？在本集的節目中，特別邀請住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨來深度剖析這些問題。

台廠競標ZT失利？緯穎：銀彈在手更好 仁寶：已有備案

AMD（超微）在5月20日宣布敲定出售ZT Systems的資料中心基礎架構製造業務對象，台灣伺服器大廠緯穎（6669）...

長榮股東會／中美達成協議後 美國線訂艙暴增

長榮海運（2603）29日召開股東會，在中美雙方達成協議後，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準，...

緊鄰輝達總部北士科 華碩AI大計能憑地利拚躍進？

設計如銀色星艦般的輝達（NVIDIA）台灣辦公室「星座號（Constellation）」自太空向地球疾飛，瞄準台灣、落腳北士科，當「AI教父」黃仁勳公布新總部的動態模擬一亮相，宛若一場宇宙級商機降臨的宣示，也讓總部同樣位於北投與士林的華碩、和碩、英業達等企業，被吸入這座AI超級引擎的引力場：未來與黃仁勳的合作想像，也快速增溫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。