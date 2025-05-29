統刪補助款遭地方反對 卓榮泰擬提追加預算籲立委支持

因中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台南市29日在行政院會上提出臨時動議，建請政院以追加預算方式解決補助款的問題，對此，院長卓榮泰指出，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

卓榮泰指出，今年中央政府總預算刪減數達到2,076億，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院在被如此刪減的情況下，調整支出結構、刪除一般性補助款，這是不得不、也是唯一的作法。

卓榮泰也提到，立法院大幅刪減636億元，讓行政院跟地方政府都陷入窒礙難行之中，經主計總處盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，也可以運用歲計賸餘，或者樽節非必要支出等。

他也坦言，理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，只能向立法院提出覆議，而覆議也被否決了；當初立法院審議總預算之時，非常感謝部分縣市，像台南、高雄的立委都是支持行政院，未來如果各縣市的立法委員也能夠支持行政院提出針對636億的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。

最後卓榮泰強調，各縣市可以發揮影響力，讓各地方的立法委員能夠支持行政院辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。