快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

統刪補助款遭地方反對 卓榮泰擬提追加預算籲立委支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台南市29日在行政院會上提出臨時動議，建請政院以追加預算方式解決補助款的問題，對此，院長卓榮泰指出，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

卓榮泰指出，今年中央政府總預算刪減數達到2,076億，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院在被如此刪減的情況下，調整支出結構、刪除一般性補助款，這是不得不、也是唯一的作法。

卓榮泰也提到，立法院大幅刪減636億元，讓行政院跟地方政府都陷入窒礙難行之中，經主計總處盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，也可以運用歲計賸餘，或者樽節非必要支出等。

他也坦言，理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，只能向立法院提出覆議，而覆議也被否決了；當初立法院審議總預算之時，非常感謝部分縣市，像台南、高雄的立委都是支持行政院，未來如果各縣市的立法委員也能夠支持行政院提出針對636億的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。

最後卓榮泰強調，各縣市可以發揮影響力，讓各地方的立法委員能夠支持行政院辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。

立法院 國軍 卓榮泰

延伸閱讀

3個月內恐180萬人染新冠 卓揆指示強化醫療物資整備

【重磅快評】卓揆為賴清德揹鍋 但有人在解決問題嗎？

卓揆拋統刪補助款解方 籲立委支持636億追加預算

【重磅快評】藍營搶救地方補助款 還要問問統刪亂政責任

相關新聞

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

勞動部今公布「113年職類別薪資調查」。最高薪的職業為航空駕駛員月薪32.3萬元，精算師月薪21.2萬元次之，醫師月薪18萬元為第三；最低薪的職業為洗滌工、熨燙工月薪2萬9828元，其次為鞣(製)革、毛皮及皮革工作人員2萬9950元、廢棄物收集工及回收資源分類工3萬281元。近年嚴重缺工的住宿業房務人員月薪30,941元，且對比去年同期薪資30,246元，一年來僅加薪695元。

關稅、匯率接連衝擊 羅智先：真的感受到消費信心降低

關稅與匯率因素影響大環境，消費信心指數創近13個月新低，統一集團董事長羅智先表示，的確很明顯感受到消費信心在下降，但對未...

白話財經EP162｜從台積到輝達 科技明星入駐是票房保證？

輝達執行長黃仁勳上周來台，總部將進駐北士科成為眾所矚目的話題，更激勵周邊房市表現，看屋民眾顯著增加，但這是否為短期效應呢？該如何理性看待北士科周邊的居住條件，以及和鄰近地區是否有更多的比價空間呢？在本集的節目中，特別邀請住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨來深度剖析這些問題。

台廠競標ZT失利？緯穎：銀彈在手更好 仁寶：已有備案

AMD（超微）在5月20日宣布敲定出售ZT Systems的資料中心基礎架構製造業務對象，台灣伺服器大廠緯穎（6669）...

長榮股東會／中美達成協議後 美國線訂艙暴增

長榮海運（2603）29日召開股東會，在中美雙方達成協議後，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準，...

緊鄰輝達總部北士科 華碩AI大計能憑地利拚躍進？

設計如銀色星艦般的輝達（NVIDIA）台灣辦公室「星座號（Constellation）」自太空向地球疾飛，瞄準台灣、落腳北士科，當「AI教父」黃仁勳公布新總部的動態模擬一亮相，宛若一場宇宙級商機降臨的宣示，也讓總部同樣位於北投與士林的華碩、和碩、英業達等企業，被吸入這座AI超級引擎的引力場：未來與黃仁勳的合作想像，也快速增溫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。