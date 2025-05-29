卓揆：成立AI公務人才發展辦公室 推公部門AI人才培育

設計如銀色星艦般的輝達（NVIDIA）台灣辦公室「星座號（Constellation）」自太空向地球疾飛，瞄準台灣、落腳北士科，當「AI教父」黃仁勳公布新總部的動態模擬一亮相，宛若一場宇宙級商機降臨的宣示，也讓總部同樣位於北投與士林的華碩、和碩、英業達等企業，被吸入這座AI超級引擎的引力場：未來與黃仁勳的合作想像，也快速增溫。

2025-05-29 12:21