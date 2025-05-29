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卓揆：成立AI公務人才發展辦公室 推公部門AI人才培育

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰29日於行政院會聽取人事行政總處「公部門AI人才培育與智慧政府」報告後表示，國際AI浪潮興起，為使公務機關將AI科技融入日常業務，以AI科技協助民眾解決問題，行政院自113年起核定「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，積極推動AI在公部門的應用。

卓榮泰期盼公務同仁「為老問題找新方法，為新問題找好方法」，並發揮協同合作精神，共同以創新思維解決問題，重點是要能學以致用、學而能用，並請中央各部會及各地方政府積極推動，以落實智慧國家政策願景

卓榮泰指出，人事總處及數位發展部將共同成立「AI公務人才發展辦公室」任務編組，全面推動公部門AI人才培育，其中涉及跨部會協調與資源整合部分，請相關部會積極參與，期盼進一步強化政府公共服務品質。

願景 卓榮泰 AI

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