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台塑化股東會／董座曹明：正建置年產30萬噸乙烷產線

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑化董事長曹明。記者謝柏宏／攝影
台塑化董事長曹明。記者謝柏宏／攝影

台塑化（6505）29日舉行股東會，董事長曹明表示，台塑化正積極尋求創新突破機會，自去年底開始在國內開始建置乙烷產線，年產能30萬噸，預計2027年初投產。台塑化也運用既有產線建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，並與國內兩大航空公司簽署供油合約，正式展開策略性合作，預計今年供應量達5,500噸。

台塑化去年稅後淨利59.7億元，年減72.7%，每股稅後純益0.63元。曹明表示，去年受到宏觀經濟衝擊，公司未能交出令股東滿意的成績單。不過為了回饋長期支持的股東，台塑化決定提高配息率，首次動用未分配盈餘，股東會通過每股配發現金股利0.8元，配發率達127%。

曹明表示，面對外在環境改變，台塑化將努力調整原料價格策略，主因原料成本占煉油成本的94%，占烯烴部分也占約85%，公司也將優化製程降低生產成本。台塑化要力求轉型，因看好美國石化業是用乙烷裂解，價格與輕油裂解的產品相比，在油價低檔時期有兩、三百美元的價差；若且油價好的時候亞洲乙烯價格每噸可高達1,000美元，油價低的目前已掉至780美元，這對台塑化的影響很大。

另外，台塑化也持續拓展加油站據點，積極開發新客源，預期上半年市占率22.1%，在服務品質方面也不斷改善，近期推出「台塑石油APP」讓加油更便利，目前會員人數已突破40萬人。

曹明表示，中國大陸石化新增產能這幾年大量開出，目前全中國的乙烯產能約達到6,000萬噸，這個數字比起美國的產能還要多出1,000萬噸，形成嚴重產能過剩。且中國大陸向俄羅斯購買低價原油，每桶大約60美元，相較之下，台塑化主要是購買杜拜原油，去年每桶均價約77美元，兩者成本差異大。不過曹明表示，隨著國際油價下滑，目前杜拜原油價格降到每桶64美元，有助台塑化競爭力增強。

有股東提問，過去石化業向來有七年循環論，台塑化何時能迎接景氣復甦？曹明表示，過去的七年景氣周期，並未考慮中國大陸產能擴張等因素，這次中國大陸石化產能規模擴增幅度相當大，中國大陸7大石化工業區，每1座都是仿造台塑麥寮廠的規模和一貫化生產體系。加上現在美中貿易緊張，為全球供應鏈帶來新挑戰，他認為這個周期時間可能要再拉長。

另外有股東提議台塑化實施庫藏股，曹明表示會思考，但台塑化股本大，買一點點庫藏股對股價影響不大，重點還是盡量專注本業。至於最近新台幣匯率急升，曹明表示，新台幣兌美元匯率一下子從33元跑到29.8元，台塑化手中有大約5億美元的部位，是放在定存或公債，會有匯兌損失，不過這部分利息還不錯，接下來台塑化在外匯部位上可能會略做小幅度調整。

股東會 台塑化

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