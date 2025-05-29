法人轉賣為買 AI 投資列車奔騰出發

隨4月下旬川普釋出談判意願，根據CMoney截至26日的資料顯示，5月以來三大法人合計買超金額達2,319億元。相較於4月的賣超，三大法人在買賣態度上已由賣轉為買，顯示對台股長期發展仍具信心。統一投信指出，近期外資與投信積極布局AI相關權值股，但鑒於這類大型股短期漲幅已相當顯著，資金未來有望逐步轉向中小型股。統一台股增長主動式ETF（00981A）不僅聚焦AI相關產業，也布局機器人及低軌衛星等領域。

標普500指數中已有476家公司公布第1季財報，其中76.1%的公司盈餘超出分析師預期。統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人陳釧瑤指出，台股在川普宣布實施對等關稅後，引發全球市場動盪，隨後因川普宣布90天關稅暫緩計畫，再加上美中兩國意外達成初步關稅協議，促使各國股市反彈，台股隨之強勁回升，並回補先前因關稅衝擊造成的跌幅缺口。

展望下半年，AI相關供應鏈受惠於GB300 新晶片放量、下游組裝良率改善及 AI ASIC 新案持續推進，展望相對樂觀。AI產業趨勢明確，下游出貨逐步順暢，加上其他產業庫存水位偏低，搭配美國下半年有望推動減稅與降息等利多政策，股市中長期有望維持正向發展。統一投信提醒，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，操作上建議留意波動度變化。