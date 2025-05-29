川普對等關稅遭法院阻攔 政院：密切關注動態持續因應

美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴，外界關心是否影響我國對美談判進度，對此，行政院發言人李慧芝29日表示，對於美國關稅議題，政府都是密切觀察未來發展並持續應對，並呼籲立法院支持政院所提的特別條例，讓台灣社會獲得最健全的支持，也能夠有更充足的時間來因應美國政策的調整。

根據外媒報導，美國國際貿易法院28日裁定川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴，接下來將由美國聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能送到美國最高法院裁決，官司將持續數周。

針對美國關稅問題，李慧芝表示，大家也都知道美國關稅是一個動態調整的狀況，因此政府也會密切觀察未來發展並持續應對，另外行政院在4月24日提出了強化安全韌性特別條例，包括支持產業、照顧民生、穩定就業、強化韌性四大主軸，此部分也希望立法院能夠支持行政院的版本，讓台灣社會獲得最健全的支持，也能夠有更充足的時間來因應美國政策的調整。