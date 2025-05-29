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三大亮點助漲歐洲股市 掌握長線布局好時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2010年以來歐元強勢升值時的歐股表現。（資料來源：Bloomberg，統計至2025/5/14）
2010年以來歐元強勢升值時的歐股表現。（資料來源：Bloomberg，統計至2025/5/14）

2025年截至4月，全球股市累計下跌0.93% ，各國市場波動加劇，主因在於美國貿易保護主義升溫以及投資人對美元資產的信心動搖。各主要市場中，美股下跌5.31%，日股跌幅更達9.65%。相較之下，歐洲股市上漲3.91% ，表現優於多數市場；在能源價格回穩、企業獲利改善，以及德國率先啟動大規模財政刺激方案的帶動下，市場對歐洲經濟前景的信心回升，逐漸受到投資人關注。

國泰投顧指出，歐股2024年表現相對沉寂，基期偏低，今年配合政府推出的政策利多，帶動經濟回溫與股市持續反彈。建議投資人可逢低分批布局或採取定期定額方式配置歐洲市場部位，把握潛在的上漲契機。

亮點一：市場動搖對美元資產的信心，將目光轉而投向歐洲

在過去長期歷史中，不論債市、股市，美國一直是全球投資者關注的焦點。然而，今年美國貿易保護主義抬頭，川普陸續對多國實施激進的對等關稅政策，市場預期該政策恐使美國經濟放緩，進一步打擊消費與企業信心，質疑美國投資領先地位是否仍具延續性。相對地，歐洲在通膨回落與政策推動下逐漸展現投資吸引力。同時，歐元兌美元在4月強勢升值4.73% ，自2010年以來五次歐元走強期間，歐股六個月平均報酬為6.96%，顯示歐元升值對股市具有正面效應。

亮點二：歐洲央行（ECB）持續降息搭配強勁就業，支撐歐元區面對關稅挑戰

歐元區通膨率已接近2%的水準，為應對關稅不確定性，歐洲央行4月17日再降息一碼，將存款利率降至2.25%。有別於美國聯準會（Fed）持續觀望就業市場與通膨變化，歐洲央行採取當機立斷的降息措施，且未來將持續降息以刺激經濟活動 。此外，歐元區第1季就業人數較前一季增長0.3%，失業率仍維持6.2%的低點 ，歐元區就業市場展現強勁的韌性，可望為歐洲經濟帶來支撐。

亮點三：第1季財報顯示獲利情況仍屬穩健

自2020年以來，歐洲企業逐漸以現金股利回饋股東，殖利率穩定上升 。以2024年第4季財報為例，約70%的企業提及提高股息，其比例顯著優於提及股票回購的40%及過往平均 ，反映歐洲企業現金流穩健，此舉有助於提升股東對公司未來前景的信心。隨著今年第1季財報陸續公布，歐洲企業的利潤率與每股盈餘持續成長，優於美國企業 ，預估歐股今年第1季至第3季獲利率為9.43%、10.64%、11.00% ，目前歐股本益比為15.19，其評價處於過去十年中位數區間 ，具中長期吸引力。

美國聯準會

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