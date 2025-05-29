大田股東會／董座李孔文：越南A、B兩新廠 分別估7月與今年底投產

大田（8924）29日舉行股東會，董事長李孔文表示，因應美國主力客戶要求，正赴越南打造A、B兩個廠區，以租廠房方式運作的B廠預計今年7月量產；而以自有土地興建的A廠力拚最快今年底投產。

大田股東會首先確認去年財報，並通過配發現金股息4.3元案；同時完成董事改選，6席董事當選名單有李孔文、林忠謙、林宏哲、潘芸禧、潘芸禛，以及李尚陽；其中，李尚陽為李孔文兒子是首次進入董事會；至於3席獨董有柯宗立、陳樹和張添盛，董事一致推舉李孔文續任董事長。

展望今年營運，李孔文指出，由於美國總統川普的對等關稅，美國的主力客戶迫切希望大田能夠到越南設廠，而且希望越快越好。

對此，該公司除利用多年前所購買的6萬多平方公尺越南土地自建投資，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月底可望完成設備安裝，預定7月量產，8月開始出貨，規劃每月產能為10萬支。

A廠方面，目前工程也進度相當順利，原本需要一年完成工程，可縮短到8到10個月，預定8月可望完成主體設備，力拚今年底開始量產，未來月產能規劃為30萬支。