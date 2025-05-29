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台廠競標ZT失利？緯穎：銀彈在手更好 仁寶：已有備案

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
緯穎股東會順利舉行，圖為總經理林威遠及董事長洪麗甯。緯穎提供
緯穎股東會順利舉行，圖為總經理林威遠及董事長洪麗甯。緯穎提供

AMD（超微）在5月20日宣布敲定出售ZT Systems的資料中心基礎架構製造業務對象，台灣伺服器大廠緯穎（6669）跟仁寶（2324）雖積極爭取，但最終花落美商Sanmina（新美亞），對於台廠失之交臂怎解讀？兩家業者29日分析指出：因已投資德州廠，大家十分理性投標，加上台廠因CFIUS（美國外資投資審查）規範在時效性上稍居劣勢，但銀彈在手投資新品更為有利。

AMD宣布將把去年收購進來的ZT Systems資料中心基礎架構製造業務轉售，一度市場傳言50億美元價格，由於包含CSP業者客戶合作訂單以及現成的美國製造工廠，吸引各路人馬爭搶，最終以30億美元賣給Sanmina，而台灣傳出兩家ODM大廠仁寶跟緯穎也參與競爭，但最終台廠沒有出線，反而由伺服器聲量不高的Sanmina勝出，讓市場相當關注。

對此緯穎董事長洪麗甯表示，緯穎跟友軍都有參與投標，事後分析，AMD因希望盡快在一季度之內完成出售，美國公司賣美國公司相對速度快，今年底就能轉換完成，台灣企業併購美國公司則需遵守CFIUS安全規範，要經過審查通過各國同意，相對來說較有不確定性。

其次，隨緯穎等各ODM大廠都前進美國設廠，洪麗甯分析，「要一座美國廠」的急迫性壓力沒這麼大了，使得台廠出價轉趨理性，是其二因素。

不過洪麗甯也認為，銀彈留下來比較有利，畢竟新品開發需要很多資金，Sanmina雖是一個對手，但市場夠大。未來會如何不敢預料，但台廠相對站在有利位置。

即便ZT沒到手，但緯穎的北美布局計畫已經展開，墨西哥廠原本就負責緯穎70%製造能量，因關稅問題未定，總經理林威遠指出，新設立的德州廠距離墨西哥廠車程僅30分鐘，會成為雙子星廠，1.是避免產能集中，著手分散風險，2.是因應關稅變化做彈性調配，3.是預見電力是稀缺資源，因工廠用電量大，一座城市電力很難足夠。

洪麗甯補充，北美是緯穎最大市場，為此內部已有好幾套劇本，如墨西哥《美墨加協定》（USMCA）協定有效，則會材料進墨西哥做到L10或L11＋後，輸美組裝測試，但若USMCA被取消，則將相反在美做到L11後，到墨西哥做組裝測試，兩廠會因應事實變化各自發揮其角色。

仁寶董事長陳瑞聰則對ZT案表示，仁寶有參與第一輪跟第二輪的競標，考量到風險，還有一些資料的完整性，所以雖然有投標，但是沒有採取非常積極策略。

仁寶主管指出AMD沒有選擇仁寶，應有許多面向因素影響，內部也知道不可能100%會贏，一切取決賣方的選擇，事後內部評估CFIUS確實是一個對方可能考慮的因素，因為仁寶併購ZT所花時間一定比美國企業更長，但仁寶認為這不會是絕對因素，仁寶在投標過程也有其他平行方案進行，如在德州跟墨西哥的設廠計畫，故不影響仁寶布局。

根據AMD發布資料，ZT出售案預計2025年底完成，Sanmina將成為AMD雲端機櫃及叢集級AI伺服器的新產品導入（new product introduction，NPI）製造合作夥伴，Sanmina將支付30億美元（包含22.5億現金及4.5億美元依財務績效而定的附條件支出、價值3億美元的現金和股票）。

美國 緯穎 仁寶

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