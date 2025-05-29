長榮股東會／中美達成協議後 美國線訂艙暴增

長榮海運（2603）29日召開股東會，在中美雙方達成協議後，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準，往例8至9月為傳統出貨旺季，對市場發展仍保持審慎樂觀。

長榮海運股東會中股東提問，希望公司能將目前的年配息政策改為季配息，長榮回應感謝股東提出寶貴建議，說明經綜合考量後，認為在目前外在環境變動巨大的狀況下，仍以年度盈餘分配之方式，較能兼顧公司發展並確保股東長期的權益。

市場變化，長榮海運分析，在中美雙方達成協議後，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準。中美關稅暫緩後，貨主急於恢復出貨，5月中即期市場運價已快速向上調整。由於市場需求大幅增加，但船隊調動短期內無法一步到位，因此市場預期運價水準將持續走高。往例8至9月為傳統出貨旺季，對市場發展仍保持審慎樂觀。

另，在國際政經局勢動盪的環境下，公司的配息政策除考量股東權益外，仍需兼顧財務穩健與長期策略彈性。且因航運景氣與市場變化快，年配息方式較能兼顧年度間資本支出與現金規劃之整體性及彈性。

長榮進一步說明，採年配息時，除息當日股價減幅較大，雖股價短期填息的壓力相對也大，但若公司營運狀況佳仍可順利填息，故填息能力乃是取決於公司獲利能力和市場對未來經營表現的信心，經營團隊也會努力提升經營績效以回饋股東。

長榮海運合併營收4,636億元，稅後純益1,394億元，每股盈餘64.87元。權益報酬率：26.83%，純益率：31.06%，114年度第1季合併營收1,099.71億元，歸屬母公司稅後淨利273.58億元， 每股盈餘（EPS）12.64元， 相較去年第1季，呈量增價揚的趨勢。