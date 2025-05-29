勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員首破3萬元

勞動部今公布「113年職類別薪資調查」。最高薪的職業為航空駕駛員月薪32.3萬元，精算師月薪21.2萬元次之，醫師月薪18萬元為第三；最低薪的職業為洗滌工、熨燙工月薪2萬9828元，其次為鞣(製)革、毛皮及皮革工作人員2萬9950元、廢棄物收集工及回收資源分類工3萬281元。近年嚴重缺工的房務人員月薪3萬688元，低薪排行榜位居第五，且對比去年同期薪資2萬9763元，一年來僅加薪925元。

勞動部說，職類薪資調查以從事工業及服務業的事業單位為調查對象，113年調查於8月間辦理，統計項目包括7月底各職類全時受僱員工(含外籍移工，不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者)人數、7月平均每人經常性薪資、及前一年全年平均每人薪資所得，回收有效樣本9953家。

調查指出，工業部門全時受僱員工人數為338.1萬人，其中以製造業281.5萬人占83.3%最多，服務業部門全時受僱員工人數為468.4萬人。

就各細職類月薪(不含主管及監督人員)觀察，以航空駕駛員月薪32.3萬元最高，精算師21.2萬次之，餘依序為醫師18萬、職業運動員14.3萬、船舶監管人員(含引水人員)13.8萬元，以上職業月薪都超過10萬元。年薪部分，航空駕駛員363.8萬元最高，精算師362.5萬次高，醫師252.4萬第三高，其餘如船舶監管人員(含引水人員)、電信工程師、律師、職業運動員年薪也都超過150萬元。

就各大職類在各行業薪資來看，專業人員部分，以醫療保健及社會工作服務業月、年薪分別為7.6萬元、108.5萬元最高；金融及保險業月薪7.3萬元、年薪133.6萬元次之；運輸及倉儲業月薪6.8萬元、年資114萬元居第三。

技術員及助理專業人員部分，以運輸及倉儲業月薪9.4萬元年薪122.3萬元、金融及保險業月薪6.7萬元年薪102.4萬元較高；服務及銷售工作人員也是運輸及倉儲業月薪6.3萬元年薪79.8萬元、金融及保險業月薪5.2萬元年薪104.4萬元較高。