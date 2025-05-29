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川普政策持續變化 兩大觀察指標影響後市

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普的政策持續變化，台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，但估計4月2日已經是最嚴峻的關稅天花板，後續只會逐步放軟；股市歷經一個月的暴漲暴跌後，後續觀察指標在於政策對實體經濟與企業獲利的影響。

謝夢蘭分析，美國近月數據出現信心指標疲弱、滯後指標穩定的分裂現象。正如同5月初FOMC會議聲明中進一步強調不確定性增加，目前通膨與就業何者惡化速度較快將影響聯準會降息時點，但市場仍預期6月份降息的機率較大。

企業獲利方面，美國企業第1季財報數據尚稱穩定，截至5月初，S&P 500約有77%公司公布之EPS優於預期，與歷史均值相當。儘管Microsoft、Meta等科技巨頭數字優於預期，但與民生消費相關之企業均出現獲利低於預期或展望不佳的警訊，短期企業展望恐進一步下修為股市反彈帶來不確定。

謝夢蘭指出，大體上關稅的最壞狀況已過，金融市場回到較穩定的水準，但政策不確定性持續發酵，金融市場波動性仍大，建議資產配置將採較穩健的策略，布局跨國多元組合平衡基金，分散市場風險，股債比為65:35，股票部位可加碼價值股與具降息題材之歐股，債券方面仍以短債與投資等級債為主。

降息 關稅 美國

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