4月製造業景氣續亮黃藍燈 半導體恐課稅加深市場疑慮

台灣經濟研究院29日發布4月製造業景氣，4月製造業景氣信號值為12.73分，較3月修正後的12.29分上升0.44分，燈號續亮代表景氣低迷的黃藍燈。台經院指出，4月美、日、中三國製造業PMI（採購經理人指數）均處於榮枯線以下，顯示全球製造業景氣仍低迷。

台經院示警，更重要的是，美國貿易政策的根本轉變及其高度不確定性，已對市場信心造成持續衝擊，再加上目前美國針對一系列關鍵產品可能加徵的關稅仍在調查中，加深市場疑慮，包括4月初啟動半導體與製藥產品對國安影響的調查，預計第2季公布結果與相關後續措施，近期川普正式撤銷拜登政府制定的「人工智慧擴散規則」，卻也同步發布新一輪AI 晶片出口監管指引，持續限制中國大陸AI發展。

台經院指出，由於台灣2024年電子及資通產品出口占總出口比重已達到六成以上，若美方進一步對相關產品課徵關稅，將對我國業者構成壓力，惟實際影響仍須視後續政策細節與市場反應而定。

此外，關稅上調將促使企業將成本轉嫁至售價上，恐抑制全球需求，造成供過於求，尤其中國大陸低價出口品流入其他市場，激化國際競爭，拉低產品行情，進一步衝擊我國製造業出口表現，後續發展仍須密切關注。

台經院表示，雖然近期美國關稅與貿易風險略有緩解，但不確定性依舊存在，台灣金融市場亦受美國貿易政策反覆影響，新台幣匯率受到出口商拋匯及投信海外投資款匯回而走強，台股也呈現價跌量縮格局，且廠商看壞當月景氣表現的比例較上月明顯增加，因此拖累經營環境面指標。

就細部產業來看，在金屬基本業方面，受惠於半導體等電子零組件需求增加，帶動銅箔等非鐵金屬生產成長，但全球鋼市需求仍舊疲弱，加上來自歐洲及美國訂單減少，影響需求及原物料投入等面向指標表現，4月該產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，因美國暫緩高額的對等關稅，客戶提前拉貨動能明顯升溫，出口、接單及生產等指標持續呈現雙位數成長，因此4月該產業景氣燈號續為代表揚升的黃紅燈。