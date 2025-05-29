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華通股東會／泰國新廠將獲利 董座江培琨期許未來再提高配息率

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華通泰國廠外觀。圖／公司提供
華通泰國廠外觀。圖／公司提供

華通（2313）29日舉行股東常會，董事長江培琨於會中表示，公司2024年營收新台幣724.6億、稅後淨利56億，創近年來次高的營運佳績，自前年開始啟動的泰國新廠也十分順利，已全製程生產約6個月，良率與生產效率都符合預期，可望在1~2個月內開始獲利。他並說，今年的配息率比往年調高，若是未來財務體質進一步改善，會再提高配息率，將營運成果回饋全體股東。

董事長江培琨表示，經營團隊近年努力健全體質、提升競爭力，在成本、效率、技術等領域都獲得很大進步，也積極開疆闢土擴充產品線與客戶群，過去兩年增加不少新客戶、客戶的數目比起3年前多了一倍，對於未來的成長很有信心。

公司過去在HDI產值產量都是全球第一，除了繼續維持領先地位外，也持續拓展新領域，例如各式AR/VR頭盔眼鏡、摺疊智慧手機、無人機等等。目前公司在衛星板產量、產值都是世界第一，去年在LEO低軌道衛星產品的營收，創下倍數以上的增長，未來也還是會快速成長，由於華通在衛星用板的投入相當早、已經耕耘近10年，供應鏈的領導地位相當穩固。公司在AI伺服器和光通訊領域也不會缺席，將利用全球 HDI 領導地位、跨區域的產能布局，積極推進關鍵客戶在AI SERVER伺服器、高階SWITCH交換機、光通訊（光模塊、CPO）等等Data Center 資料中心產品合作開發與業務規模。目前已經有些客戶的產品進行測試與認證，也有些已經進入小批量的量產出貨，未來很快會成為公司成長的主力。在軟板與軟硬板領域，因為競爭力的持續提升，維持穩定獲利且持續成長，公司也會在泰國廠區進行軟板等產品的新投資。

董事長江培琨表示，由於集團整體實力的提升，今年不論是從訂單來源或是產能填充的觀點看，數量與價值都是成長，但2025年大環境挑戰相當多，不論是匯率的波動、美國關稅政策的變化，都是個別企業難以掌握的不確定性，經營團隊會密切觀察、謹慎因應。由於團隊近年努力經營的累積，公司負債比已降至50%以下，今年的配息率比往年調高，若是未來財務體質進一步改善，會再提高配息率，將營運成果回饋全體股東。華通電腦股東會今日通過每股配發現金股利 2.4 元，其餘議案順利通過。

配息 董事長 股東會

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