薪資調查結果出爐！機師月薪32.3萬元蟬聯冠軍

勞動部29日上午公布「113年職類別薪資調查」結果，按月薪排名前10之細職類排行和112年一樣，以航空駕駛員32.3萬、精算師21.2萬、醫師18萬元為最高的前三名。相比去年前三也是航空駕駛員31.5萬元、精算師20.5萬元、醫師17.1萬元，月薪都上漲近1萬元。

依照勞動部統計數據，就各細職類月薪觀察，以航空駕駛員32.3萬最高，精算師21.2萬次之，其餘依序為醫師18萬、職業運動員14.3萬、船舶監管人員（含引水人員）13.8萬元，月薪都超過10萬元。

以各細職類年薪觀察，亦以航空駕駛員363.8萬、精算師362.5萬較高，醫師252.4萬、船舶監管人員（含引水人員）173.2萬、電信工程師170.9萬、律師155.3萬、職業運動員153.6萬元，年薪都超過150萬元。

勞動部指出，就各大職類於各行業之薪資狀況觀察，專業人員以醫療保健及社會工作服務業（月、年薪各為7.6萬元、108.5萬元）、金融及保險業（7.3萬元、133.6萬元）、運輸及倉儲業（6.8萬元、114萬元）較高。

各大職類薪資，亦有技術員及助理專業人員以運輸及倉儲業（9.4萬元、122.3萬元）、金融及保險業（6.7萬元、102.4萬元）較高；服務及銷售工作人員亦以運輸及倉儲業（6.3萬元、79.8萬元）、金融及保險業（5.2萬元、104.4萬元）較高。

113年7月底工業及服務業全時受僱員工人數806.5萬人，按職類觀察，以技藝、機械設備操作及組裝人員212.9萬人（占26.4%）最多。工業部門全時受僱員工人數為338.1萬人，其中以製造業281.5萬人占83.3%最多。服務業部門全時受僱員工人數為468.4萬人，各職類分布結構較為平均。

113年7月工業及服務業全時受僱員工各大職類月薪以主管及監督人員7.8萬元最高，專業人員6.6萬元次之，基層技術工及勞力工3.2萬元最低；112年全年年薪亦以主管及監督人員126.9萬元最高，專業人員103.5萬元次之，基層技術工及勞力工42.3萬元最低。

勞動部說明，統計對象為工業及服務業場所單位僱用之本國籍、外國籍全時員工，但不包括農林漁牧業、政府機關、小學以上各級公私立學校，以及宗教、職業團體及類似組織等行業僱用之員工。

勞動部表示，113年7月經常性薪資為113年7月底在職全時受僱員工之7月全月31天（不扣除未做、請假）工作報酬，包括本薪、按月給付之固定津貼及獎金，不扣除所得稅、保險費及工會會費。

112年全年薪資所得為112年全年均在職者之全年薪資所得，以綜合所得稅扣繳憑單「50薪資」之「給付總額」、「依勞退條例或教職員退撫條例自願提（撥）繳之金額」兩欄合計金額統計，包含本薪、績效獎金、年終獎金、各類津貼等，不包含加班費、免稅額度內伙食津貼等薪資所得。

為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，勞動部按年辦理「職類別薪資調查」，以從事工業及服務業之事業單位為調查對象，113年調查於8月間辦理，統計項目包括7月底各職類全時受僱員工人數、7月平均每人經常性薪資（簡稱月薪），及前一年全年平均每人薪資所得（簡稱年薪），回收有效樣本計9,953家。