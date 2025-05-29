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台灣大股東會 蔡明忠：會持續投資虛擬資產 不會只投資比特幣

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大今天舉行股東會，董事長蔡明忠談及日前推出的台灣大虛擬資產交易所。記者馬瑞璿／攝影
台灣大哥大今天舉行股東會，董事長蔡明忠談及日前推出的台灣大虛擬資產交易所。記者馬瑞璿／攝影

台灣大哥大今（29）日舉行股東會，董事長蔡明忠談及日前推出的台灣大虛擬資產交易所（TWEX），他指出，台灣大希望創造一個有公信力的交易平台，讓大家來參與交易，他自己也會持續投資虛擬資產，不會只投資比特幣。

蔡明忠指出，台灣大希望創造一個全民投資平台，在台灣大交易所只需要100元就可以交易，在美國，現在也有虛擬貨幣ETF，提供小額投資人工具。

從全球貨幣走勢來看，蔡明忠說，目前美元地位受到挑戰，他雖然不敢預測美元未來走向，但大家對於美元獨強的地位，都是有看法的。以現在的外匯存底來說，很難找到流動性這麼高的貨幣去取代美元，「但你能做到資產分配，包含我自己也會持續投資虛擬資產。」

全球對於金融資產的規管都愈來愈嚴格，台灣大此時投資成立虛擬資產交易所，也是希望提供投資人一個較具公信力的交易平台。雖然外界認為Web3的時代還沒到來，但沒有真正到來，不代表不會到來，多瞭解Web3、參與Web3運作，對於投資人來講，應該不會是一個太差的方向。

全球愈來愈重視契約可信度、交易安全性，相關領域未來可能會逐步採取區塊鏈技術，蔡明忠說，現在成立虛擬貨幣交易平台，對於富邦、台灣大集團來說，也是一種學習。

蔡明忠 台灣大哥大

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