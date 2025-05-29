貝萊德：看好核能、美國天然氣與再生能源的投資機會

貝萊德智庫指出，美國近期提出對「降低通膨法案」的修正，是全球一波能源政策調整的最新例證。近期政策轉向將持續造成市場波動，也為區域性投資創造新機會，因此投資人須保持高度靈活性。

貝萊德指出，全球電力需求持續攀升，像大量耗電的人工智慧（AI）發展、地緣政治分裂、部分市場的電氣化等重大趨勢，都促使政策制定者重新思考能源永續、價格可負擔性與國家安全之間的權衡。貝萊德看好核能、美國天然氣與再生能源，特別是太陽能與電池領域的投資機會。

貝萊德指出，短期內，能源與貿易政策的高度變動性，對擅長選股的投資人而言，反而帶來操作機會。貝萊德正密切觀察美國立法過程中可能出現的最新政策修正，尤其是眾議院版本即將進入參議院審議的階段。

長期來看，貝萊德仍看好再生能源類股的成長潛力。綠能項目建置速度快、評價具吸引力，且先前壓抑股價的因素（如高利率與關稅等）已大致反映在價格上。無論是AI應用擴張或國家安全的考量，都將持續推動各類能源的需求，包括核能。

貝萊德表示，川普最近簽署行政命令，加速核能電廠部署；眾議院法案的最新修訂版本，則保留原本針對核能專案開發商所設計的稅務抵減優惠。不過，考量到核電廠興建時程漫長，中短期內受惠的將是天然氣與再生能源。

核能政策近期也在其他地區出現重大轉向。貝萊德指出，德國終結長期反核立場，正式將核能視為促進歐盟能源自主與價格可負擔性的低碳來源。目前大多數歐盟國家都已表態支持，對於長年因能源成本過高而喪失競爭力的歐洲產業，可能是一大利多。

在歐股方面，貝萊德認為，與核能相關的機會可望出現在電力設備供應鏈、電網基礎建設與核能發電領域，但也要持續關注其中的潛在風險。歐洲近年缺乏大型核能專案經驗，過去數個新建案都出現預算超支與工程延宕的情形。

貝萊德指出，傳統能源領域同樣出現政策轉向。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）長期以來傾向維持較高油價，但今年態度改變。這或許顯示，OPEC+正試圖重新搶回被美國頁岩油廠商瓜分的市占率。

貝萊德指出，低油價也可能放緩電動車普及的速度，因為潔淨科技的吸引力隨之降低，同時也讓美國面臨兩難，也就是油價便宜有利消費者，但價格過低恐衝擊美國本土石油產業。貝萊德將密切關注OPEC+預定在6月1日召開的會議，以觀察這項政策方向是否將延續。