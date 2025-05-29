快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

貝萊德：看好核能、美國天然氣與再生能源的投資機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，美國近期提出對「降低通膨法案」的修正，是全球一波能源政策調整的最新例證。近期政策轉向將持續造成市場波動，也為區域性投資創造新機會，因此投資人須保持高度靈活性。

貝萊德指出，全球電力需求持續攀升，像大量耗電的人工智慧（AI）發展、地緣政治分裂、部分市場的電氣化等重大趨勢，都促使政策制定者重新思考能源永續、價格可負擔性與國家安全之間的權衡。貝萊德看好核能、美國天然氣與再生能源，特別是太陽能與電池領域的投資機會。

貝萊德指出，短期內，能源與貿易政策的高度變動性，對擅長選股的投資人而言，反而帶來操作機會。貝萊德正密切觀察美國立法過程中可能出現的最新政策修正，尤其是眾議院版本即將進入參議院審議的階段。

長期來看，貝萊德仍看好再生能源類股的成長潛力。綠能項目建置速度快、評價具吸引力，且先前壓抑股價的因素（如高利率與關稅等）已大致反映在價格上。無論是AI應用擴張或國家安全的考量，都將持續推動各類能源的需求，包括核能。

貝萊德表示，川普最近簽署行政命令，加速核能電廠部署；眾議院法案的最新修訂版本，則保留原本針對核能專案開發商所設計的稅務抵減優惠。不過，考量到核電廠興建時程漫長，中短期內受惠的將是天然氣與再生能源。

核能政策近期也在其他地區出現重大轉向。貝萊德指出，德國終結長期反核立場，正式將核能視為促進歐盟能源自主與價格可負擔性的低碳來源。目前大多數歐盟國家都已表態支持，對於長年因能源成本過高而喪失競爭力的歐洲產業，可能是一大利多。

在歐股方面，貝萊德認為，與核能相關的機會可望出現在電力設備供應鏈、電網基礎建設與核能發電領域，但也要持續關注其中的潛在風險。歐洲近年缺乏大型核能專案經驗，過去數個新建案都出現預算超支與工程延宕的情形。

貝萊德指出，傳統能源領域同樣出現政策轉向。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）長期以來傾向維持較高油價，但今年態度改變。這或許顯示，OPEC+正試圖重新搶回被美國頁岩油廠商瓜分的市占率。

貝萊德指出，低油價也可能放緩電動車普及的速度，因為潔淨科技的吸引力隨之降低，同時也讓美國面臨兩難，也就是油價便宜有利消費者，但價格過低恐衝擊美國本土石油產業。貝萊德將密切關注OPEC+預定在6月1日召開的會議，以觀察這項政策方向是否將延續。

美國 核能電廠

延伸閱讀

貝萊德：本周市場聚焦 Fed 最關注的通膨指標

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

高品質股債 抗震優選

新加坡PSA集團 考慮出售長江和記港口業務20%股份

相關新聞

關稅戰衝擊…主計總處預測 下半年經濟成長1%

美國總統川普對等關稅政策攪亂全球經濟情勢，行政院主計總處昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率從百分之三點一四微幅下修至百分之三點一，勉強「保三」。不過，廠商提前拉貨帶動上半年經濟成長百分之五點三五，下半年大幅滑落至百分之一，落差高達四點三五個百分點，是歷年差距第四大。

「避險資產」美債光環褪色！投資人如何趨吉避凶？

最近，美國總統川普所引發的貨幣戰，導致全球匯市大亂，尤其，上週美債殖利率連續兩天站上5％的大關，向來的「避險」資產頓時變成「高風險」標的，顛覆過去的認知，市場紛紛關切美債的「避險資產」光環是否消失中？

今年經濟成長 估勉強保3…關稅、匯率變化影響大

行政院主計總處昨（28）日更新今年經濟成長率預測，較2月預測下修0.04個百分點至3.1%，勉強「保3」；因急單、科技新...

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員首破3萬元

勞動部今公布「113年職類別薪資調查」。最高薪的職業為航空駕駛員月薪32.3萬元，精算師月薪21.2萬元次之，醫師月薪1...

台灣大股東會 蔡明忠：會持續投資虛擬資產 不會只投資比特幣

台灣大哥大今（29）日舉行股東會，董事長蔡明忠談及日前推出的台灣大虛擬資產交易所（TWEX），他指出，台灣大希望創造一個...

川普對等關稅被美國法庭判決違憲 金控業：美股因此反彈幅度有限

美國聯邦國際貿易法庭判決川普對等關稅違憲，一家大型金控業者對此分析，對債市和經濟衝擊恐仍難挽回，另外美股由於已到高點，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。