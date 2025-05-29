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川普對等關稅被美國法庭判決違憲 金控業：美股因此反彈幅度有限

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普對等關稅被美國法庭判決違憲 大型金控表示，美股因此反彈幅度有限。（美聯社）
川普對等關稅被美國法庭判決違憲 大型金控表示，美股因此反彈幅度有限。（美聯社）

美國聯邦國際貿易法庭判決川普對等關稅違憲，一家大型金控業者對此分析，對債市和經濟衝擊恐仍難挽回，另外美股由於已到高點，反彈幅度有限，而後續由於冗長的司法程序，可預見至少未來一年，全面性對等關稅將暫停實施。

這家大型金控也分析，雖然聯準會有降息的空間，但少了關稅收入，對債市籌碼會造成影響，再加上這件事情會阻礙川普關稅政策的時程，因此對債市不利；至於股市，因為不確定消除而有利多空間，至少消除了短線下跌風險，但由於目前股價位置也已經反彈到高檔，因此利多幅度不大。

大型金控這份最新的內部評估報告分析，川普第一個任期時，同樣引用IEEPA而被暫停的墨西哥築牆案，花了兩年左右的訴訟程序，才在2019年取得法源，展開築牆工作，由此看來，遭到法院擱置的全面性對等關稅案，也將面臨冗長的司法程序，因此，可預見至少未來一年，全面性對等關稅將暫停實施。

儘管美國法庭作出違憲判決，但川普造成的景氣衝擊仍不易挽回。大型金控分析，川普過去一季以來的關稅風暴，已經造成經濟活動的扭曲效果，例如許多提前出貨的商品，因此「下半年需求放緩的方向不會改變，經濟成長將呈現前高後低格局！」

此外，廠商利潤率還是會受到暫時性影響，在於提前供貨的備料潮，因為原本廠商還可以因為要調整關稅的理由漲價，但現在因為關稅沒調所以無法漲價，而這段期間的提前備料潮其實已墊高進貨成本。

大型金控內部評估，判決下來之後，美國對主要貿易夥伴的等關稅政策將被取消，包括全面性10%對等關稅、對中國的30%關稅及加拿大、墨西哥的25%關稅。大型金控也認為，另一方面，未來川普的關稅政策，會朝301條款（針對國家）、232與201條款（針對特定產業），針對特定國家與產業課徵關稅的方向推進，而和對等關稅不同之處在於，這些關稅需要6~9個月的調查期，具有可預測性。

大型金控也指出，目前除了鋼鐵跟鋁已經上路，銅、半導體、製藥已經在調查程序，今年下半年應該還是會推出。至於針對國家別的調查，目前只有中國有調查，可以在下半年上路，其他都無法上路。

關稅 美國 川普

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