「請支援收銀」卻觸法？北市勞動局慎用外籍專才

外籍專才在臺北工作並不少見，但「人手不夠、臨時支援一下」的安排，可能讓雇主在不知不覺中踩線觸法！臺北市政府勞動局近日查察發現，有業者雖然依法取得聘僱許可，卻指派外籍專業人員從事與原核准內容無關的工作，已違反《就業服務法》，不僅可被處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，若限期內未改善，更可能遭撤銷聘僱許可，影響企業用人與營運布局。

舉例來說，某連鎖餐飲公司聘用外籍人士A君，原本工作內容是負責內部行銷企劃與品牌管理，卻在門市人力不足時，頻繁被要求支援點餐、送餐、結帳等外場服務；另有零售業者聘請負責專案經營的外籍人員B君，也遭安排至門市進行搬貨、上架商品與收銀等工作。這些「看似幫忙、其實違規」的情形，在實務上不但無法保障外籍員工的專業角色，也讓企業暴露在違法風險之中。

根據《外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準》第4條，外國人從事的「專門性或技術性工作」，必須是具備專門知識或特殊技術，且明列於勞動部核定範圍之內。因此，像外場服務、收銀、上架商品等日常作業，並不符合該定義，也不應由取得專業許可的外籍人員執行。

「企業若希望外籍專才長期穩定貢獻，就必須依法行政，否則短期便利可能換來長期代價。」勞動局長王秋冬表示，雇主不得指派外國人從事許可以外的工作，這一點在《就業服務法》第57條第3款已有明確規定；違反者除罰鍰外，根據第72條第3款，若在限期改善後仍再次違規，勞動部可廢止招募與聘僱許可。

他也強調，臺北市向來以打造國際友善的工作環境為理念，但在開放、接軌國際的同時，法令規範仍不可忽視，外籍員工來臺工作應受到專業對待，也應讓其專業發揮在對的位置上，「違規看似小事，實際影響卻可能很大」。