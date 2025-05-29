工研院英國辦公室啟動 結盟英 Catapult Network

面對全球產經局勢變化與供應鏈重組等挑戰，在經濟部支持下，工研院擴大歐洲布局，新增海外據點；28日在英國倫敦舉辦「工研院英國辦公室開幕典禮暨臺英論壇」，現場超過100位英國產官學研代表共襄盛舉。

工研院英國辦公室為其繼美國、日本、歐洲與東南亞之後設立的第五個海外據點，象徵臺英創新戰略樞紐正式啟動、全球布局再下一城。

當日工研院也與英國國家級創新引擎 Catapult Network 正式簽署策略合作意向書，深化雙方合作。未來，工研院英國辦公室將持續強化雙邊合作，串聯臺英科研與產業化資源，推動關鍵技術實質落地，助力臺英產業攜手開拓全球市場。

經濟部長郭智輝跨海錄影祝賀，郭智輝表示，臺灣在半導體與資通訊領域具備深厚實力，結合英國在科研創新方面的領先優勢，為雙方帶來廣大合作契機。

在經濟部與英國創新科技部轄下英國創新局共同支持的「臺英創新研發合作計畫」，加上工研院英國辦公室的助力，未來臺英雙方將在技術、產業與市場三大面向持續深化合作，開啟更多雙贏的新局，也象徵兩國在科技與創新領域的合作邁向更深層次的夥伴關係。

工研院董事長吳政忠表示，臺英多年來在科技、科學研究與產業創新等領域建立穩固的合作基礎，持續透過雙邊研發計畫與人才交流深化夥伴關係。英國長期在科學與創新領域處於領先地位，臺灣則憑藉強大的技術實力與研發能量，成為全球價值鏈中的關鍵推動者。

因此工研院英國辦公室將是一個實質的平台，作為知識交流、人才培育與共同創新的重要據點，串聯臺英雙方優勢，加速創新成果商品化，為全球產業創造價值。

工研院院長劉文雄表示，「過去我們就與英國 Catapult 密切交流，曾與 CSA Catapult 及 ORE Catapult 分別推動化合物半導體應用與離岸風電的合作」。

此次工研院與Catapult Network正式簽署策略合作意向書，雙方將在6G通訊、量子科技、淨零技術、生技醫療、人工智慧與智慧製造等戰略領域，發揮優勢互補，透過跨境人才交流、場域驗證與高階共同科研計畫，深化臺英產學研鏈結，促進彼此在創新領域的長期合作，可望協助臺灣產業提升競爭力，助力產業高值化、全球化。

「英國辦公室開幕典禮暨臺英論壇」現場吸引英國產官學研界人士出席，包括英國上議院副議長暨英國對臺貿易特使Lord Faulkner of Worcester、英國國家科技顧問Dr. Dave Smith、首席科學顧問Professor Julia Sutcliffe以及前兩任英國在台辦事處代表均親自蒞臨，展現對臺英科技合作的高度重視。