美國關稅政策反覆衝擊金融貿易 台經院4月製造業續亮低迷黃藍燈

台經院今日發布4月製造業景氣燈號，雖然近期美國關稅與貿易風險略有緩解，但不確定性依舊存在，美、日、中三國製造業PMI（採購經理人指數）均處於榮枯線以下，顯示全球製造業景氣仍低迷，國內廠商看壞當月景氣明顯增加，影響經營環境面指標，4月製造業景氣信號值12.73分，較3月上升0.44分，燈號續亮代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院認為，台灣2024年電子及資通產品出口占總出口比重達到六成以上，未來若美方進一步對相關產品課徵關稅，將對我國業者構成壓力，衝擊製造業出口表現。

台經院指出，國內受惠於美國暫緩實施對等關稅90天，客戶提前拉貨，有助於4月出口、外銷訂單及生產指數年增率均達雙位數，帶動需求面及原物料投入面指標走揚。但國際油價下跌及海外低價競爭壓力升高，導致產品行情疲軟，出口物價指數年增率已連續9個月下滑，影響售價面指標表現。另外金融市場受美國貿易政策反覆影響，新台幣匯率受到出口商抛匯及投信海外投資款匯回走強，台股也呈現價跌量縮格局。

面對國內外環境不確定性，台經院廠商調查，看壞當月景氣表現的業者比率較上月明顯增加，拖累經營環境面指標。綜合各項表現，4月製造業景氣信號值為12.73分，較3月修正後的12.29分上升0.44分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，各項產業表現兩樣情。金屬基本業方面，受惠於半導體等電子零組件需求增加，帶動銅箔等非鐵金屬生產成長，然全球鋼市需求仍舊疲弱，加上來自歐洲及美國訂單減少，影響需求及原物料投入等面向指標表現，4月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，美國暫緩高額的對等關稅，客戶提前拉貨動能明顯升溫，出口、接單及生產等指標持續呈現雙位數成長，4月本產業景氣燈號續為代表揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院認為，近期美國川普暫緩課徵高額對等關稅，短期內激勵全球股市出現反彈。然而，若後續貿易談判破裂，可能再度面臨額外關稅，貿易緊張情勢恐再升溫，全球經濟前景仍需審慎以對。更重要的是，美國貿易政策的根本轉變及其高度不確定性，已對市場信心造成持續衝擊。

台經院指出，目前美國針對一系列關鍵產品可能加徵的關稅仍在調查中，加深市場疑慮，包括4月初啟動半導體與製藥產品對國安影響的調查，預計第2季公布結果與相關後續措施，近期川普正式撤銷拜登政府制定的「人工智慧擴散規則」，卻也同步發布新一輪AI 晶片出口監管指引，持續限制中國AI發展。

台經院認為，台灣2024年電子及資通產品出口占總出口比重已達到六成以上，若美方進一步對相關產品課徵關稅，將對我國業者構成壓力，此外，關稅上調促使企業將成本轉嫁至售價上，恐抑制全球需求，造成供過於求，尤其中國低價出口品流入其他市場，激化國際競爭，拉低產品行情，進一步衝擊我國製造業出口表現，後續發展仍須密切關注。