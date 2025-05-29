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公平會同意延展6家事業合船進口玉米聯合行為期限5年

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
玉米用途多元，我國不少玉米都仰賴進口。圖/本報資料照片
玉米用途多元，我國不少玉米都仰賴進口。圖/本報資料照片

公平會昨天委員會議通過，依公平交易法第15條第1項但書第5款及第16條第2項規定，准予大成長城企業股份有限公司等6家事業延展合船進口玉米之期限5年，許可期限至119年5月31日止。

公平會表示，玉米是養殖畜禽飼料最主要之原料，我國幾乎全仰賴進口，業者為降低玉米進口成本，採行合船進口模式已行之有年。大成長城公司等6家事業合船進口玉米，前已申請聯合行為例外許可，經公平會於109年5月21日許可決定書附加負擔予以許可，因該許可之期限將屆，大成長城公司等6家事業依公平交易法第16條第2項規定申請延展許可期限。

公平會認為，我國業者合船進口玉米，可降低進口成本，分散風險，節省採購成本，合船進口可使相關業者與國際穀物供貨商洽談具利基之供應量能，取得較有利之進口條件。此外，玉米為自由進口商品，事業可自由選擇參與合船進口、自行貨櫃進口或直接由穀物供貨商以專船銷售，進口管道相當多元，市場上亦有其他合船組或進口業者相互競爭，本件合船組業者有誘因將節省之成本反映在售價上，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者。

公平會指出，實施合船進口玉米有益於整體經濟及公共利益，所以准予附加負擔許可延展期限5年，其負擔內容主要包括：申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為；申請人不得利用本許可限制任一申請人自由決定其合船進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將本聯合行為之執行情形，按季函報公平會。

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