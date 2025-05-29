緯穎股東會／通過配發74元股息 董座洪麗寗：挑戰、機會仍並存

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）29日於於東方科學園區C棟2樓會議室舉辦114年股東常會，由董事長洪麗寗主持。團隊於會中承認113年度營業報告書及財務報表，並決議配發現金股利每股74元等。展望未來，洪麗寗直言，依舊是個挑戰及機會並存的世代，面臨全球局勢不確定性加劇挑戰，同時也隨著AI發展應用需求擴大，正逐步驅動著產業轉型，提升企業運營效率。緯穎堅定對研發技術領先和創新的承諾，也持續培育且投資人才，並以穩健之態邁步向前，追求永續發展。

根據緯穎提供股東會資料顯示，團隊113年度全年合併營業收入為新台幣3,605.41億元；稅後淨利為新台幣227.76億元。基本每股盈餘（EPS）為126.57元。決議通過113年度盈餘分派案，擬分配現金股利13,752,218,534元，配發現金股利每股74元。決議通過補選董事一席及獨立董事兩席，任期自民國114年05月29日起至民國115年05月28日止。新選任董事名單如下：林威遠、黃建璋（獨立董事）、蔡玉玲（獨立董事），女性董事席次達到四席。

針對今年的營運重點，洪麗寗表示，團隊在「新產品和技術的開發」方面，持續看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品的研發，並積極強化與技術夥伴的合作。聚焦CPU、GPU與ASIC等多元運算平台開發，以及先進冷卻技術和整機櫃整合的完善。

洪麗寗表示，公司致力為客戶提供多樣化的解決方案，以因應AI模型訓練、推理等不同應用的運算最佳化需求，同時滿足各類型資料中心基礎設施條件，提供靈活且高效的產品與服務。至於「全球產能布局」，她強調，今年因應國際情勢不確定性與整體國際貿易條件變化，公司新增美國德州廠來應對全球供應鏈重組變化，公司也持續導入自動化與智慧製造技術，維持營運穩定及產能的調配。