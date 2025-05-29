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辜仲諒聲明辭中信金董事 時間在6/13股東會後

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控大股東辜仲諒。 圖／聯合報系資料照片
中信金控大股東辜仲諒。 圖／聯合報系資料照片

中信金控昨天代大股東辜仲諒發出請辭董事聲明。辜仲諒二○○六年卸任中信董事、中信金副董事長職務後，去年五月十七日重返中信金董事會，擔任董事一年多，再度辭任。

中信金昨天發布的聲明指出，針對日前法院一審判決的購置澄清湖不動產案，辜仲諒自認清白，並無任何不法所得，相信司法終將查明真相。但為不影響公司運作，降低外界部分人士疑慮，於與公司討論後，應公司要求，為使股東會順暢進行，將於六月十三日中信金股東會結束後，遞送董事辭任書。

知情人士指出，金管會原本要辜仲諒立即請辭，不過，由於中信金本屆股東會進行董事全面改選，外資法人多半已投票，為了避免對法人投票衍生不必要困擾，因此金管會也同意中信金請求，讓辜不用立即請辭，而能延後至開完股東會完成改選後再請辭。

金管會 辜仲諒 董事長 股東會 外資 中信金

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