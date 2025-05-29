辜仲諒聲明辭中信金董事 時間在6/13股東會後

美國總統川普對等關稅政策攪亂全球經濟情勢，行政院主計總處昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率從百分之三點一四微幅下修至百分之三點一，勉強「保三」。不過，廠商提前拉貨帶動上半年經濟成長百分之五點三五，下半年大幅滑落至百分之一，落差高達四點三五個百分點，是歷年差距第四大。

2025-05-29 01:32