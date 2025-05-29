彭金隆：台幣升1元壽險業匯損2000億 有業者要撤發股利

台幣匯率走升，對壽險業的匯損衝擊有多大？金管會主委彭金隆昨說，台幣升值一元，估計有兩千億元影響數；此外，壽險業能否發放股利，彭金隆表示，先前申請發放股利的四家業者，已有一家向金管會表示考慮撤掉。

立法院財政委員會昨審查國際金融業務條例等修法草案，立委賴士葆指出，壽險業因這波台幣升值的虧損狀況為何，彭金隆說，壽險業可運用資金為卅七兆元，其中廿三兆元在海外，扣掉沒有匯率問題的外幣保單還有十五兆元；十五兆元中有六成避險，未避險部分約有六兆元，等值兩千億美元；因此台幣一元漲跌，會有兩千億元影響數，升值一元，會有一千五百億至兩千億元的損失。

台幣升破卅元使壽險業匯損擴大，外界關注壽險業能否發放股利，彭金隆指出，即使董事會已通過，但金管會仍有提醒業者現在大環境轉變，「應要重新思考」，先前申請發放股利的四家業者，已有一家考慮撤掉。

據了解，金管會保險局認為在匯損衝擊下，應保留帳上現金充實資本適足率（ＲＢＣ），而不是急著發錢出去，又接著辦增資，因此目前已向保險局送件的業者，多數可能被擋下。

彭金隆表示，金管會對於壽險業發放股利的把關，目前已有兩道防線，包括壽險獲利只有百分之廿能拿來發股利，另外，金控法五十三條也規定強制增資義務，把關壽險股利發放。

目前包括富邦、台灣、合庫、凱基等四家壽險公司，都已向金管會申請發放股利，並獲董事會通過，向金管會送件，這些金控旗下的子公司，若金管會未核准其壽險股利可上繳金控作為發放金控股利的財源，這些金控就得擴大舉債，或動用帳上現金，作為發放現金股利的替代財源。

此外，賴士葆關切匯損衝擊壽險公司財務報表，壽險公會建議ＲＢＣ以半年匯率均價計算，金管會如何看待？彭金隆說，他傾向同意公會建議，會以「穩定市場、順利過渡優先」。